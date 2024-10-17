'10 тысяч солдат': КНДР готовит контингент для войны в Украине - Зеленский

КНДР готовит войска для войны против Украины, что является официальным подтверждением вступления уже второй страны в войну на стороне РФ, отметил Зеленский.

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КНДР готовит контингент для войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия использует войска КНДР для боевых действий против Украины. В частности, северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (глава РФ Владимир Путин - ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, войска КНДР и России тренируются совместно.

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"Мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы воевать против Украины. Это очень насущная вещь", - сказал он.

Президент Украины отметил, что обсуждал этот вопрос с представителями США и другими западными лидерами.

"Это уже официальное подтверждение того, что вторая страна полноценно втягивается в войну", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Северная Корея стала второй страной, которая привлекается к войне, присоединившись к России в конфликте против Украины. Если Иран ранее поставлял России ракеты и беспилотники, но не привлекал своих военных, то этот шаг Северной Кореи, который включает отправку контингента, является серьезным эскалационным шагом в войне.

Сравнение потенциала КНДР и Южной Кореи / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Вовлечение КНДР в войну в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия готовит более 10 тысяч северокорейских военных на Дальнем Востоке, которые, по данным СМИ, могут быть переброшены на приграничные территории возле Украины.

Северокорейские власти заявляют, что примерно 1,4 миллиона человек подали заявки на вступление или возвращение в армию из-за обострения ситуации на границе с Южной Кореей.

По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, перед западным миром возникает новая глобальная угроза со стороны России и ее новых союзников. Он отметил, что Кремль сумел создать так называемый "стратегический агрессивный картель", в который входят Россия, Иран, Северная Корея и несколько других стран с богатыми ресурсами, оказывающих РФ неформальную поддержку.

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