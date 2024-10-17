Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

Зеленский подчеркнул, что пакет неядерного сдерживания поможет Украине сдерживать агрессию со стороны России в будущем.

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Что предусматривает "неядерное сдерживание России" / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Владимир Зеленский в рамках третьего пункта Плана победы Украины предложил размещение пакета неядерного сдерживания России на территории Украины. Этот шаг направлен на то, чтобы либо заставить Россию сесть за стол переговоров, либо обеспечить возможность уничтожения ее военных объектов в случае дальнейшей агрессии. Об этом президент Владимир Зеленский сказал, представляя план на заседании Европейского совета.

Стоит отметить, что третий пункт Плана победы касается неядерного сдерживания России и содержит секретные приложения, известные лишь отдельным партнерам.

"Это концепция мира благодаря силе - для этого пункта. "Неядерное сдерживание России" - это, в частности, размещение на территории Украины "ракетного пакета", - заявил Зеленский. видео дня

Зеленский также отметил, что все детали по "Неядерному сдерживанию" уже переданы тем партнерам, которые способны реализовать этот план, а именно: США, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

"Путин должен уважать нашу силу, а не заставлять свободный мир дрожать от его угроз. И мы сможем применить пакет сдерживания, только если Россия не прекратит войну, - резюмировал Зеленский.

Что предусматривает План победы Украины / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, План победы Украины содержит не только пять публичных пунктов, но и секретные приложения. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров оказать помощь согласно этим закрытым частям плана как можно скорее. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе.

Зеленский также подчеркнул, что этот план разработан для обеспечения Украины необходимой силой, независимо от действий России. Он уточнил, что План победы не предназначен для критиков, а для реальной поддержки.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер подтвердил, что Вашингтон продолжает обсуждать детали этого плана с Киевом, однако не предоставил конкретной информации относительно того, какие пункты поддерживаются американской стороной.

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