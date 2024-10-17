В Черном море находится носитель "Калибров": есть ли угроза ракетного обстрела

Даже если в море несколько носителей крылатых ракет, это еще не значит, что обязательно будет обстрел.

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Есть ли угроза ракетного обстрела / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, armyinform

По состоянию на 17 октября в Черном море находится 2 вражеских корабля. Один из них является носителем "Калибров". Общий залп - до 4 крылатых ракет. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона ответил, есть ли сейчас угроза ракетного обстрела.

Дмитрий Плетенчук отмечает, всегда следует считать, что опасность присутствует, ведь для того, чтобы выпустить ракеты, оккупантам нужно немного времени.

При этом спикер добавляет, что войска РФ выводят свои ракетоносители в акваторию Черного моря для отвлечения украинской системы ПВО.

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"Даже если корабли выходят в море в количестве несколько единиц носителей крылатых ракет - это еще не значит, что обязательно будет обстрел. Потому что низкая эффективность по состоянию на сейчас этих систем вооружения заставила врага их использовать больше для отвлечения ПВО во время массированных ракетных атак", - подчеркнул он.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Ракетный обстрел Украины - последние новости

Напомним, в ночь на 16 октября Россия нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Всего враг запустил по Украине зенитную управляемую ракету С-300/400 с временно оккупированных регионов Донетчины, КАР Х-59 по Черниговщине и 136 ударных БпЛА типа Shahed.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщал, что страна-агрессор РФ может готовить новый комбинированный удар по Украине. Он подчеркнул, оккупанты могут нанести массированный удар по Украине сотней беспилотников Shahed и сотней ракет одновременно.

В то же время глава МИД Украины Андрей Сибига отмечал, что оккупанты готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины. Поэтому Киев настаивает на отмене ограничений на удары по военным объектам на территории РФ.

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