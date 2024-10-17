'Нужно готовиться': зима для Украины будет опасной - Зеленский

Следующий зимний период для Украины является не только сложным, но и опасным, отметил Зеленский.

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Зима для Украины будет опасной - Зеленский Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Сегодня, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу в Европейский совет и провел встречу с его президентом Шарлем Мишелем. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Во время пресс-брифинга с Шарлем Мишелем Зеленский отметил, что независимость Плана победы от влияния России позволяет воплотить его в жизнь.

Зеленский также добавил, что на саммите ЕС представит этот "план победы", который Украина считает своим "инструментом для принуждения России к миру".

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"Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо", - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что зимние периоды всегда являются тяжелыми для Украины, а этот в частности будет еще и опасным.

"Зима приближается...Поэтому мы, конечно, подготовились. Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам нужно все же получить системы противовоздушной обороны, - сказал он.

5 пунктов Плана победы Украины / Инфографика: Главред

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

План победы Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский презентовал План победы, одним из ключевых пунктов которого является скорейшее вступление Украины в НАТО. Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук оценил шансы Украины на присоединение к Альянсу в ближайшее время.

Военный аналитик Defense Express Иван Киричевский комментируя пункт Плана победы, который предусматривает перенос боевых действий на российскую территорию отметил, что основным вызовом будет наличие достаточного количества вооружения у Сил обороны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в секретных приложениях к Плану победы предусмотрена возможность нанесения ударов в глубину территории России, а также определены необходимые для этого виды оружия.

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