"Завершающий аккорд": каким будет решение Байдена по членству Украины в НАТО

Президент США Джо Байден высказывался категорически против вступления Украины в НАТО, но может изменить свое мнение.

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Олещук оценил шансы Украины стать членом НАТО / Коллаж: Главред, фото: ОП, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский представил План победы, одним из пунктов которого является немедленное членство Украины в НАТО. Эксперт аналитического центра "Обʼєднана Україна" Петр Олещук оценил шансы Украины стать членом Альянса в ближайшем будущем.

По его словам, ряд американских политиков, включая действующего президента США Джо Байдена, высказывались категорически против как вступления Украины в НАТО, так и против предоставления разрешения ударов дальнобойным оружием по территории РФ.

"Вступление в НАТО требует ратификации всех стран, а в Альянсе есть ряд стран, недружественных к Украине в этом вопросе. Но ключевая позиция будет за США – другие страны так или иначе будут на них ориентироваться. Потому план победы – это прежде всего призыв к США", – отметил Олещук в комментарии Главреду.

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При этом эксперт не исключает, что для Байдена решение по НАТО может стать одним из завершающих аккордов его президентской каденции.

По мнению Олещука, в данный момент позиция Байдена по вопросу приглашения Украины в НАТО может измениться ввиду того, как ведут себя Россия и ее союзники. Именно поэтому в Белом доме могли пойти "на мировую" и предложить переговоры РФ и Северной Корее и тем самым получить возможность для маневра – завершить войну в Украине под соусом защиты от ядерной угрозы.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

План победы Зеленского - последние новости

В среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины.

План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время. Детальнее читайте в материале: Владимир Зеленский представил План победы в Раде: какие пункты он содержит.

Пункты плана победы Зеленского / Инфографика: Главред

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что Украина планирует провести все тематические конференции по каждому пункту плана победы до конца октября.

Тем временем спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он не стал уточнять, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

По данным Bloomberg, План победы Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны.

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