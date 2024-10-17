"Надо завершить эту войну справедливо": Зеленский отправился в Брюссель с особой целью

Украинский президент примет участие в специальном заседании Европейского совета и представит План победы.

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Зеленский отправился в Брюссель с особой целью/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель. Там он примет участие в специальном заседании Европейского совета на уровне лидеров, а также представит План победы, который является инструментом принуждения страны-агрессора России к миру.

Об этом глава Украинского государства сообщил в видеообращении. Он отметил, что нам надо завершить эту войну справедливо.

"Сейчас - в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю План победы - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как надо усилить наши позиции. Нам надо завершить эту войну справедливо", - подчеркнул Зеленский.

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Он поблагодарил президента Евросовета Шарля Мишеля за приглашение для Украины принять участие.

"Будут также встречи в Европарламенте - и с президентом Робертой Мецолой, и с главами политических групп в Европарламенте. Будет встреча с Марком Рютте, Генсеком НАТО. А также мы готовимся к заседанию Совета Украина - НАТО на уровне министров обороны. Главное - больше защиты для Украины сейчас, перед зимой", - сказал президент Украины.

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