Пять попаданий по объектам инфраструктуры: РФ атаковала Украину 56 дронами и ракетой

22 вражеских дрона удалось уничтожить, еще 27 были локационно потеряны, еще два направились в сторону Беларуси.

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Силы ПВО сбили 22 вражеских БПЛА / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 17 октября российские оккупационные войска атаковали Украину при помощи 56 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа. Также враг применил управляемую авиационную ракету Х-59. Почти половину БПЛА удалось уничтожить. Однако есть и попадания.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, 22 вражеских дрона удалось уничтожить, 27 были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два - направились в сторону Беларуси.

"В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских БПЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Ночная атака РФ на Киев

В ночь на 17 октября в Киеве зафиксировали российские ударные дроны. В столице были слышны взрывы. В городе работали силы ПВО.

В целом, воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа.

Все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены.

В результате атаки в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.

Дроны "Шахед" - основные характеристики / Инфографика: Главред

В ночь на 16 октября после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.

В Воздушных силах ВСУ утром 16 октября сообщили, что по состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя был сбит 51 вражеский БПЛА .

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