Пять попаданий по объектам инфраструктуры: РФ атаковала Украину 56 дронами и ракетой

В ночь на 17 октября российские оккупационные войска атаковали Украину при помощи 56 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа. Также враг применил управляемую авиационную ракету Х-59. Почти половину БПЛА удалось уничтожить. Однако есть и попадания.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, 22 вражеских дрона удалось уничтожить, 27 были локационно потеряны в результате активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два - направились в сторону Беларуси.
"В результате противовоздушного боя сбито 22 вражеских БПЛА в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что зафиксировано 5 попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.
Ночная атака РФ на Киев
В ночь на 17 октября в Киеве зафиксировали российские ударные дроны. В столице были слышны взрывы. В городе работали силы ПВО.
В целом, воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа.
Все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены.
В результате атаки в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом.
В ночь на 16 октября после однодневного перерыва впервые за почти 50 дней российская оккупационная армия снова атаковала города Украины ударными дронами Shahed. Враг пытался ударить беспилотными летательными аппаратами и по Киеву.
В Воздушных силах ВСУ утром 16 октября сообщили, что по состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя был сбит 51 вражеский БПЛА .
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