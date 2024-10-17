'Большая опасность для украинцев': что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведки

РФ готовит крылатые и баллистические ракеты для массированных ударов по территории Украины зимой, чтобы принудить украинцев к переговорам, считает Маломуж.

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Что готовит РФ для украинцев в ближайшие месяцы - генерал-разведчик / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты могут готовить массированные ракетно-пушечные удары по территории Украины, чтобы повлиять на общественное мнение и заставить Украину согласиться на условия Москвы. В то же время возможность ядерного удара по Украине остается крайне низкой. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По словам эксперта, вероятность ядерного удара очень низкая. Это объясняется тем, что все силы и средства западных стран, которым Россия угрожает, сейчас направлены на нейтрализацию таких действий. Попытка использования ядерного оружия приведет к глобальному конфликту, который может стать фатальным прежде всего для самой России. Поэтому эта угроза маловероятна, указывает Маломуж

"Впрочем, Украина готовится ко всем сценариям. Наша ПВО сегодня может уничтожать баллистические и крылатые ракеты, которые могут быть носителями тактического ядерного боезаряда. И сегодня она сбивает безъядерные заряды, то есть у нас есть и такая практика, и такая возможность - Россия об этом знает", - отметил Маломуж.

Генерал Маломуж подчеркнул, что начало ядерной атаки изменит формат мирового противостояния, и весь мир, включая Китай и Индию, которые являются ядерными державами, выступят против России, поскольку они уже неоднократно предупреждали Путина о недопустимости таких действий. Он считает, что Путин не решится реализовать этот сценарий.

"Однако сохраняется большая опасность для нас - массированные ракетные удары России, с привлечением систем различных типов. Сейчас РФ накапливает ракеты и часто применяет комбинированные атаки дронами и ракетами. Но уже есть пауза, когда россияне не бьют ракетами. Это признак того, что противник готовит баллистические ракеты, Кинжалы и Ониксы, и крылатые ракеты для новых мощных ударов, в том числе по центрам принятия решений в Киеве и других городах, стратегическим объектам, военным и административным зданиям, энергетическим объектам и центрам коммуникации. Россия будет запускать все это в комплексе, вместе с армией дронов, чтобы перегрузить нашу ПВО, и тогда больше объектов будет поражено", - предполагает Маломуж.

Однако Маломуж подчеркнул необходимость готовности к этой угрозе и важности не игнорировать сигналы тревоги. Россия пытается сломать моральный дух украинцев, проводя ночные атаки дронами, однако это лишь усиливает негативное отношение к РФ. Зимой они могут пытаться нанести больше вреда, что может привести к значительным потерям среди мирного населения.

"С одной стороны, РФ будет применять все возможное, чтобы продвигаться на фронте, хотя бы по километру ежедневно, а с другой - наносить удары по нашим территориям, истощая украинцев дроновыми атаками и ударами ракет. Поэтому в ближайшие месяцы следует быть осторожными, потому что одним из основных аргументов РФ будут ракетные удары. После чего она будет выдвигать украинцам требование - идти на переговоры. В то же время Москва будет апеллировать и к Западу - мол, посмотрите, сколько жертв, давайте договариваться, потому что мы пойдем до конца", - резюмировал Маломуж.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Путин делает акцент на "войну на истощение", его текущая стратегия направлена на затягивание конфликта. Он считает, что российские оккупанты смогут выдержать западную поддержку Украины и сломить ее сопротивление, выиграв "войну на истощение". К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

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Тем временем российские силы активно уничтожают город Торецк в Донецкой области. Об этом сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, подчеркнув, что нынешнее состояние города выглядит ужасно.

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