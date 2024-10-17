Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Большая опасность для украинцев": что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведки

Юрий Берендий
17 октября 2024, 14:05
190
РФ готовит крылатые и баллистические ракеты для массированных ударов по территории Украины зимой, чтобы принудить украинцев к переговорам, считает Маломуж.
'Большая опасность для украинцев': что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведки
Что готовит РФ для украинцев в ближайшие месяцы - генерал-разведчик / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты могут готовить массированные ракетно-пушечные удары по территории Украины, чтобы повлиять на общественное мнение и заставить Украину согласиться на условия Москвы. В то же время возможность ядерного удара по Украине остается крайне низкой. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По словам эксперта, вероятность ядерного удара очень низкая. Это объясняется тем, что все силы и средства западных стран, которым Россия угрожает, сейчас направлены на нейтрализацию таких действий. Попытка использования ядерного оружия приведет к глобальному конфликту, который может стать фатальным прежде всего для самой России. Поэтому эта угроза маловероятна, указывает Маломуж

"Впрочем, Украина готовится ко всем сценариям. Наша ПВО сегодня может уничтожать баллистические и крылатые ракеты, которые могут быть носителями тактического ядерного боезаряда. И сегодня она сбивает безъядерные заряды, то есть у нас есть и такая практика, и такая возможность - Россия об этом знает", - отметил Маломуж.

Генерал Маломуж подчеркнул, что начало ядерной атаки изменит формат мирового противостояния, и весь мир, включая Китай и Индию, которые являются ядерными державами, выступят против России, поскольку они уже неоднократно предупреждали Путина о недопустимости таких действий. Он считает, что Путин не решится реализовать этот сценарий.

"Однако сохраняется большая опасность для нас - массированные ракетные удары России, с привлечением систем различных типов. Сейчас РФ накапливает ракеты и часто применяет комбинированные атаки дронами и ракетами. Но уже есть пауза, когда россияне не бьют ракетами. Это признак того, что противник готовит баллистические ракеты, Кинжалы и Ониксы, и крылатые ракеты для новых мощных ударов, в том числе по центрам принятия решений в Киеве и других городах, стратегическим объектам, военным и административным зданиям, энергетическим объектам и центрам коммуникации. Россия будет запускать все это в комплексе, вместе с армией дронов, чтобы перегрузить нашу ПВО, и тогда больше объектов будет поражено", - предполагает Маломуж.

Однако Маломуж подчеркнул необходимость готовности к этой угрозе и важности не игнорировать сигналы тревоги. Россия пытается сломать моральный дух украинцев, проводя ночные атаки дронами, однако это лишь усиливает негативное отношение к РФ. Зимой они могут пытаться нанести больше вреда, что может привести к значительным потерям среди мирного населения.

"С одной стороны, РФ будет применять все возможное, чтобы продвигаться на фронте, хотя бы по километру ежедневно, а с другой - наносить удары по нашим территориям, истощая украинцев дроновыми атаками и ударами ракет. Поэтому в ближайшие месяцы следует быть осторожными, потому что одним из основных аргументов РФ будут ракетные удары. После чего она будет выдвигать украинцам требование - идти на переговоры. В то же время Москва будет апеллировать и к Западу - мол, посмотрите, сколько жертв, давайте договариваться, потому что мы пойдем до конца", - резюмировал Маломуж.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Путин делает акцент на "войну на истощение", его текущая стратегия направлена на затягивание конфликта. Он считает, что российские оккупанты смогут выдержать западную поддержку Украины и сломить ее сопротивление, выиграв "войну на истощение". К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Зеленский отметил, что зимы всегда были тяжелыми для Украины, но этот период будет особенно опасным.

Тем временем российские силы активно уничтожают город Торецк в Донецкой области. Об этом сообщила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, подчеркнув, что нынешнее состояние города выглядит ужасно.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Николай Маломуж
Реклама

Главное за день

Ещё
"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

15:02Украина
"Официальное подтверждение": КНДР готовит контингент для войны в Украине - Зеленский

"Официальное подтверждение": КНДР готовит контингент для войны в Украине - Зеленский

14:54Украина
КНДР вступила в войну, и настал час Х для отправки войск стран Европы в Украину – Сотник

КНДР вступила в войну, и настал час Х для отправки войск стран Европы в Украину – Сотник

14:44Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Будут сильные заморозки и дожди: синоптики назвали дату потепления

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Последние новости

15:06

"Есть все предчувствия": Залужный прокомментировал возможность окончания войны в 2025 году

15:02

"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

15:01

Как очистить уплотнитель холодильника: грязь исчезнет за считанные минутыВидео

14:54

"Официальное подтверждение": КНДР готовит контингент для войны в Украине - Зеленский

14:44

"Если сейчас Путина устранят": как закончит войну ликвидация диктатора - Маломуж

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
14:44

КНДР вступила в войну, и настал час Х для отправки войск стран Европы в Украину – СотникВидео

14:40

Либо ядерное оружие, либо НАТО: Зеленский жестко назвал Западу условия Украины

14:25

После изгнания: в сеть попала информация о покупке Меган и Гарри нового дома

14:25

Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

Реклама
14:17

Осеннее обострение: Надя Дорофеева на гастролях страдает от проблем со здоровьем

14:16

В Черном море находится носитель "Калибров": есть ли угроза ракетного обстрела

14:05

"Большая опасность для украинцев": что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведкиВидео

14:04

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

14:02

Всю Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату потепления

14:00

Китай помогает России в ведении войны: Путин готовит подкрепление - Зеленский

13:52

Почему опытные водители держат в авто зубную пасту: ответ удивит многихВидео

13:51

Керченскому мосту приготовиться: Британская разведка назвала цели ВСУ в Крыму

13:26

Зеленский отреагировал на критику Плана победы: что известно

13:26

РФ пошла в атаку: Маломуж объяснил, для чего враг вывел на боевое дежурство "Ярс"

13:22

Положит традиционное "Оливье" на лопатки: бомбический мясной салат за несколько минутВидео

Реклама
13:22

Тайные приложения к Плану победы: Зеленский объяснил их важность и раскрыл детали

13:17

Природа отомстила: зачем в Китае уничтожали воробьев

13:14

Есть 2 самых вероятных сценария завершения войны в Украине: генерал раскрыл деталиВидео

13:13

Ремиссия закончилась: жена Виктора Павлика сообщила о проблемах со здоровьем

13:10

Повторная оккупация: враг нацелился на ключевой город, который освободили в 2022

12:42

"Конец войны без Плана победы": что такое неядерное сдерживание, анонсированное Зеленским

12:38

"Теплый факт": известная украинская актриса вышла замуж и поделилась фотографией с мужем

12:35

Призрак матери пришел к сыну: обнаружена жуткая находка 239-летней давности

12:19

"Нужно готовиться": зима для Украины будет опасной - Зеленский

12:13

"Завершающий аккорд": каким будет решение Байдена по членству Украины в НАТО

12:05

Дедлайн до конца года: генерал назвал областные центры, на которые нацелился враг

11:58

"Брак был ошибкой": Анна Тринчер расскрыла правду об отношениях с беглецом Волошиным

11:44

"Расчет на поддержку Запада сомнителен": Золотарев сказал, поможет ли нам План победы

11:22

Представители УПЦ МП устроили драку с военными и капелланами в храме в ЧеркассахФото

11:18

Атакует цели в России на глубине в 600 км: как выглядит секретное оружие ГУРВидео

11:15

"Украина будет 33-м членом НАТО": генсек Альянса сделал неожиданное заявление и назвал дату

11:02

Странные имена в СССР, которые сейчас вызывают только смех

11:02

Путин ориентируется на "войну на истощение": в ISW сказали, с какими проблемами столкнется РФ

10:59

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Змеи - будьте осторожны, Обезьянам - грусть

10:53

Враг стирает город с лица земли: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Донетчине

Реклама
10:47

"Есть предпосылки": в ВСУ заинтриговали заявлением о наступлении на Харьковщине

10:39

С одежды, рук и даже салона: как быстро убрать запах бензина или солярки

10:33

США меняют подготовку пилотов: когда в Украине будет полная эскадрилья F-16 - WSJ

10:06

"Остались где-то в прошлом": Слава Каминская показала редкие фото детей от Эдгара Каминского

09:39

Оккупантов могут отправить в КНДР: Кремль поставили в неловкое положение

09:35

Пять попаданий по объектам инфраструктуры: РФ атаковала Украину 56 дронами и ракетой

09:26

Солист группы "Отпетые мошенники" в тяжелом состоянии в больнице

09:24

"Меня защищают": предательница Таисия Повалий цинично призвала помогать оккупантам

09:24

Зеленский отправился в Брюссель с особой целью: "Нужно завершить эту войну справедливо"Видео

08:48

ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе — DeepState

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять