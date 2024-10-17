РФ пошла в атаку: Маломуж объяснил, для чего враг вывел на боевое дежурство "Ярс"

Заявления Кремля имеют цель создать определенный фон накануне заседания в формате "Рамштайн".

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Кремль надеется, что ядерная угроза будет сдерживать западных союзников Украины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В начале октября страна-агрессор Россия вывела на боевое дежурство в Новосибирске ядерный комплекс "Ярс". Таким образом Кремль в очередной раз решил провести атаку на Украину и мир, правда - информационную.

Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. По его словам РФ использует угрозу ядерным оружием, как аргументы для сдерживания западных партнеров Украины, особенно накануне заседания в формате "Рамштайн".

"Существенных успехов в войне Россия не имеет, поэтому ей нужно показать, что перспектива использования ядерного оружия вполне реальна. Это делается для формирования образа сильного политического руководства Российской Федерации в глазах Украины, Запада и россиян", - пояснил украинских генерал.

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Использование "Ярса" Маломуж считает крайне маловероятным, ведь агрессор прекрасно понимает, что не только такие страны как США, Великобритания или Франция расценят использование ядерного оружия, как попытку уничтожения человечества, но и Китай и Индия.

"Понятно, все страны, в том числе партнеры РФ против такого сценария, и Москва это знает. Тем не менее, Российская Федерация будет играть на грани фола и угрожать, а системы Ярс и другие подобные ежедневно будут разворачиваться для боевого дежурства", - добавил он.

Речь идет о комплексах, способных запускать баллистические ракеты дальностью 10-15 тысяч километров, то есть такие, которые могут достигать США и других стран мира. Такие боевые дежурства происходят давно еще со времен Советского Союза. Россия всегда угрожала миру таким образом и сейчас нового подтекста в действиях Кремля нет.

Кто такой Николай Маломуж? Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Комплекс "Ярс" / Инфографика: Главред

Вывод на боевое дежурство комплекса "Ярс"

Напомним, Россия 7 октября, вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Событие совпало по времени с днем рождения диктатора Владимира Путина. Как отчитывались пропагандисты, "Ярс" якобы поражает цели на расстоянии до 11 тысяч километров. Взрывная мощь эквивалентна якобы миллиону тонн.

Впоследствии эксперт Дмитрий Снегирев обратил внимание, что вывод россиянами на боевое дежурство ядерного комплекса "Ярс" совпал не только с днем рождения Путина, но и с новым заседанием "Рамштайн". Впрочем, считает Снегирев, это все еще "политический блеф" Кремля.

Накануне также сообщалось, что такой шаг является ядерным блефом РФ и он уже вряд ли окажет существенное влияние на решение Запада по Украине, на что надеется российская власть.

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