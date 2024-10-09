Очередное запугивание Кремля. Для чего РФ вывела "Ярс" на дежурство

"Главред" разбирался, что РФ планирует делать с ядерными носителями и есть ли угроза для Украины.

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Россия вывела на боевое дежурство стратегический ракетный комплекс "Ярс" / Коллаж Главред

7 октября российские пропагандисты решили потешить самолюбие российского диктатора Владимира Путина и опубликовали видео с выводом на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса "Ярс", который может нести баллистические ракеты с ядерным зарядом. "Главред" разбирался, что РФ будет делать с ядерными носителями.

Россия вывела "Ярс" на боевое дежурство - что известно

Как сообщили в министерстве обороны страны-оккупанта, мобильные установки вышли на маршруты во время учений Новосибирского соединения ракетных войск. Судя по заявлениям пропагандистов, "Ярс" якобы способен поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров, а его взрывная мощь эквивалентна миллиону тонн.И, конечно же, утверждают, что "ни одна ПВО мира не способна перехватить" ракеты этого комплекса, а заряда якобы хватит на уничтожение целого города.

Известно, что "Ярс" - это модернизация комплекса "Тополь-М", российского ракетного комплекса стратегического назначения, разработанного в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

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Характеристики РС-24 Ярс / инфографика Главред

Угрозы России "ядеркой" - что говорили в Кремле

Стоит заметить, что Россия едва ли не с начала полномасштабного вторжения в Украину пытается запугать мир ядерным ударом - различные угрозы о применении ядерного оружия не только по странам Запада звучат не только от российского диктатора Путина, но и от его окружения.

Более того, РФ в попытках ядерного шантажа даже прибегла к изменению ядерной доктрины - в частности, Кремлем предлагается потенциальная ядерная атака на неядерные государства, которых якобы поддерживают ядерные страны.

Однако мощь "Ярсов", как и российских стратегических сил в целом, отмечают эксперты, под вопросом. Напомним, что ранее ГУР МО сообщали, как 1 ноября прошлого года россияне уже проводили испытания ракетного комплекса "Ярс", однако они оказались неудачными. Тогда был осуществлен пуск с полигона "Плесецк" по цели на полигоне "Кура" на Камчатке, но ракета сбилась с курса. Кроме того, во время отработки ядерного удара накануне, в октябре 2023 года, задействованный в учениях "Ярс" тоже не смог выполнить поставленную задачу по аналогичной причине.

Шантаж перед Рамштайном?

Военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев отмечает, что российская игра мышцами не нова - 29 февраля 2024 года Путин выступал с соответствующими заявлениями и после этого, 2 марта в РФ провели якобы успешное испытание "Ярса", которое так же было элементом военно-политического давления накануне очередного Рамштайна.

"Ситуация с "Ярсом" имеет такую же мотивацию, поскольку во время встречи в Рамштайн должны прозвучать четкие ответы по ключевому вопросу - участию Украины в НАТО", - считает Снегирев.

По словам эксперта по вооружениям, главного редактора Defenсe Express Олега Каткова, инциденту с выводом "Ярса" на боевое дежурство, по крайней мере с технической точки зрения, не стоит придавать большого значения.

"Вывод такой ракеты на боевое дежурство связан с тем, что "Ярсы" и так стоят на дежурстве как компонент российских войск стратегического назначения. Суть ядерного сдерживания заключается именно в готовности использовать ядерное вооружение по команде. И то, что РФ показала, как ставит очередной комплекс "Ярс" в Новосибирске на боевое дежурство (а их в России достаточно много), никак не связано ни с изменением ядерной доктрины РФ, ни с ее ядерным шантажом. По крайней мере, если говорить об этом с технической точки зрения, ведь Путин и без того декларирует возможность уничтожить человечество в любой момент", - считает Катков.

Кто такой Олег Катков Олег Катков - эксперт по вооружениям, главный редактор программ информационно-консалтингового агентства Defense Express. Работает в агентстве с 2019 года. Сфера интересов: обзор и анализ вооружений, а также военно-промышленных аспектов, связанных с полномасштабной войной России против Украины. Ранее был руководителем пресс-службы крупнейшего оборонного конгломерата Украины и работал как журналист в ведущих СМИ, в которых освещал темы войны и оборонно-промышленного комплекса.

Что же касается политической составляющей, то ядерный блеф РФ уже вряд ли будет иметь существенное влияние на решение Запада по Украине, на что надеется российская власть.

"России дали четко понять, что период, когда она пугала ядерным оружием - это перевернутая страница. И сейчас вопрос обсуждения возможного участия Украины в НАТО перешел в практическую плоскость. Единственное, что сейчас обсуждаются варианты этого участия, и, соответственно, отрабатываются механизмы обхода возможного вето со стороны откровенно пророссийских стран-членов НАТО, в первую очередь Венгрии", - добавил Дмитрий Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

В то же время эксперт добавил, что и вопрос вступления Украины в НАТО, и расширенного характера военно-технической помощи, и разрешения бить по территории РФ дальнобойным оружием тесно связаны с предвыборной гонкой в Соединенных Штатах.

Поэтому, по его мнению, в рамках Рамштайна 12 октября могут быть отработаны определенные механизмы вступления Украины в североатлантический Альянс, а уже после результатов выборов в США будут конкретные действия.

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