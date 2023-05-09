В Новосибирске российские партизаны сожгли бомбардировщик РФ Су-24

На территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет Су-24.

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В РФ сожгли самолет Су-24 / Скриншот

В Новосибирске на территории авиастроительного предприятия российские партизаны сожгли боевой самолет Су-24.

Об этом говорится в сообщении Легиона Свобода России в Telegram. При этом публикуется видео горящего самолета.

"Неизвестные патриоты с огоньком поздравили преступную власть с Днём Победы", — говорится в сообщении.

видео дня

Подчеркивается, что утром 8 мая 2023 года в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" неизвестные партизаны уничтожили боевой самолет Су-24.

"Самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации. Как нам сообщили, самолет успешно догорел. Ремонт ему уже не понадобится", — уточняют авторы сообщения.

Также отмечается, что партизаны сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что война, развязанная РФ против Украины, должна быть окончена.

"Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" — преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", — сказано в сообщении.

В РФ уничтожили Су-24 / Скриншот

Ранее в Сибири, в районе Красноярска, партизаны остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.

"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, в Херсонской области в результате успешных действий партизан взорван блокпост российских оккупантов, вместе с находившимися там бойцами Росгвардии.

Партизаны движения Атеш провели успешную операцию возле Олешек, говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

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