Обостряет ситуацию: КНДР заявила о 1,4 млн желающих служить в армии

Правдивы ли эти цифры — подтвердить невозможно. Журналисты советуют не доверять таким заявлениям.

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Недавно появилась информация о переброске войск КНДР в Украину / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, KCNA

Северокорейский режим утверждает, что около 1,4 миллиона человек подали заявки на вступление или возвращение в армию на фоне приграничного обострения с Южной Кореей.

Reuters отмечает, что обострение между Севером и Югом произошло после того, как Пхеньян обвинил Южную Корею в отправке БПЛА с пропагандистскими листовками. После чего КНДР взорвала межкорейские дороги и железнодорожные линии на своей стороне границы.

Юг, заявили в Пхеньяне, "заплатит высокую цену".

видео дня

В сообщении государственного агентства КНДР утверждается, что около 1,4 млн человек изъявили желание сражаться в "священной войне за уничтожение врага оружием революции".

"Если начнется война, Республика Корея будет стерта с карты. Так как она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", — цитирует Reuters северокорейский ресурс KCNA.

Журналисты отмечают, что это уже не первое такое заявление от КНДР, в его правдивость поверить очень сложно.

Согласно отчету IISS, в Северной Корее насчитывается 1,28 миллиона действующих солдат и около 600 000 резервистов, в том числе 5,7 миллиона резервистов Рабоче-крестьянской Красной гвардии среди множества невооруженных подразделений.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Войска КНДР - последние новости

14 октября на заседании Ставки Верховного главнокомандующего был доклад разведок о фактическом включении в войну Северной Кореи, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства уточнил, что согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.

Недавно появилась вялая реакция Белого дома. В своем заявлении представитель Администрации Шон Саветт сказал, что если участие войск КНДР в войне против Украины окажется правдой, это будет означать усиление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

Впрочем, привлечение военнослужащих из Северной Кореи в армии страны-агрессора России, похоже, не увенчалось успехом. По данным разведки, уже 18 военных из КНДР сбежали с позиций вблизи границы с Украиной в Брянской и Курской областях.

Лейтенант, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предположил, что РФ может использовать военных КНДР для охраны российской границы. Таким образом, российский диктатор Владимир Путин убережет своих оккупантов от попадания в плен и бросит вперед корейцев.

Южная и Северная Корея - в чем отличия / Инфографика: Главред

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