"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

Даже если партнеры Украины не поддержат План мира, наше государство все равно будет готовить второй саммит мира. Но все украинские партнеры хотят, чтобы на втором саммите присутствовала Россия. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.
По мнению главы нашего государства, провести Второй саммит мира без выполнения Плана победы, в частности приглашения в НАТО, вполне возможно.
"Это не так. Мы готовим саммит в любом случае. Просто вопрос, когда все наши партнеры хотят, чтобы на втором Саммите мира, кроме документа, который подготовлен по всем пунктам по формуле, чтобы там была Россия", - говорит Зеленский.
Однако, как убежден президент, Украина должна быть там сильной.
"А что будет, если не дадут (если партнеры не поддержат План мира - ред.)? Мы все равно будем бороться, и все равно будем отстаивать свои интересы и свои права, но будем готовить второй саммит. Это разные вещи", - пояснил президент.
Но стоит учитывать, как подчеркнул Зеленский, что позиции Украины в таком случае на втором Саммите мира будут гораздо слабее.
Президент анонсировал, что второй Саммит мира должен состояться в ноябре. О том, кто именно из России мог бы принять участие, пока неизвестно.
Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.
В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
Заседание Европейского совета - важные заявления Зеленского
Также Владимир Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России. По его словам, третий пункт Плана победы касается неядерного сдерживания России и содержит секретные приложения, известные лишь отдельным партнерам.
Кроме этого, по словам Зеленского, Китай помогает России в ведении войны. Силы и ресурсы России исчерпываются, поэтому она ищет мощных союзников.
На критику Плана победы Владимир Зеленский также отреагировал. По его убеждению, многие люди делятся своими идеями и аналитикой, но план заключается именно в усилении Украины.
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