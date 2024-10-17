"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

Украина должна быть там сильной.

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Зеленский прокомментировал второй Саммит Мира / Коллаж: Главред, скриншоты, фото: h ttps:// t.me/David_Arakhamia

Даже если партнеры Украины не поддержат План мира, наше государство все равно будет готовить второй саммит мира. Но все украинские партнеры хотят, чтобы на втором саммите присутствовала Россия. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

По мнению главы нашего государства, провести Второй саммит мира без выполнения Плана победы, в частности приглашения в НАТО, вполне возможно.

"Это не так. Мы готовим саммит в любом случае. Просто вопрос, когда все наши партнеры хотят, чтобы на втором Саммите мира, кроме документа, который подготовлен по всем пунктам по формуле, чтобы там была Россия", - говорит Зеленский.

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Однако, как убежден президент, Украина должна быть там сильной.

Пункты плана победы / Инфографика: Главред

"А что будет, если не дадут (если партнеры не поддержат План мира - ред.)? Мы все равно будем бороться, и все равно будем отстаивать свои интересы и свои права, но будем готовить второй саммит. Это разные вещи", - пояснил президент.

Но стоит учитывать, как подчеркнул Зеленский, что позиции Украины в таком случае на втором Саммите мира будут гораздо слабее.

Президент анонсировал, что второй Саммит мира должен состояться в ноябре. О том, кто именно из России мог бы принять участие, пока неизвестно.

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

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Также Владимир Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России. По его словам, третий пункт Плана победы касается неядерного сдерживания России и содержит секретные приложения, известные лишь отдельным партнерам.

Кроме этого, по словам Зеленского, Китай помогает России в ведении войны. Силы и ресурсы России исчерпываются, поэтому она ищет мощных союзников.

На критику Плана победы Владимир Зеленский также отреагировал. По его убеждению, многие люди делятся своими идеями и аналитикой, но план заключается именно в усилении Украины.

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