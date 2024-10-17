Повторная оккупация: враг нацелился на ключевой город, который освободили в 2022

Оккупантам хочется вернуться туда для того, чтобы отомстить, для того, чтобы что-то доказать.

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Враг нацелился на город на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин из DeepState

Агрессоры из России не покидают своих попыток добраться и продвинуться к городу Купянск в Харьковской области. Все, что они хотят - это мести, ведь помнят, как в 2022 году их оттуда выбросили украинские воины.

По мнению эксперта по вопросам национальной безопасности Ивана Варченко, этот город для российских захватчиков является в значительной степени идеологической точкой. Такое видение ситуации он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Кто такой Иван Варченко? Иван Григорьевич Варченко (род. 25 июня 1974, г. Харьков) - украинский политический и общественный деятель, и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2014), депутат Харьковского областного совета (с 2010), председатель Харьковской областной организации партии "Реформы и порядок" (2001-2013), один из организаторов и член координационного совета Харьковского Евромайдана. Советник Министра внутренних дел (2015), пишет Википедия. видео дня

"Купянск для оккупантов как цель. Он близок. Кроме этого, российские оккупанты, разумеется, помнят, как они захватили этот город. И, конечно же, им хочется вернуться туда для того, чтобы отомстить, для того, чтобы что-то доказать. То есть этот город является в значительной степени идеологической точкой, которую они хотели бы взять в свои руки", - сказал Варченко.

Эксперт обратил внимание, что, начиная с осени 2022 года, когда Купянск освободили ВСУ, агрессоры из РФ продвинуться существенно не смогли.

"А то продвижение, которое далось за это время захватчикам с большими силами, вряд ли оправдывает те потери, которые они понесли. Да, в надежде взять этот город, оккупанты пытаются давить на этом направлении, но существенных результатов они не достигают", - резюмировал эксперт.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

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Напомним, что в ВСУ рассказали о тактике РФ в Донецкой области. Российские оккупанты массово уничтожают инфраструктуру и заходят малыми штурмовыми группами, пытаясь закрепиться там, где фактически ничего нет.

В свою очередь генерал армии Украины Николай Маломуж назвал областные центры, на которые нацелился враг. По его словам, украинские защитники усиливают свои позиции и готовы дать отпор врагу.

А вот в ISW сказали, с какими проблемами столкнется РФ. Враг, по данным аналитиков, споткнется о среднесрочные и долгосрочные ограничения, которые подорвут все стратегические усилия агрессора.

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