Готовится новая стратегия: Маломуж назвал сроки контрнаступления ВСУ

Удар по Курщине был одним из элементов новой стратегии войны. Однако такая операция должна быть не одна.

https://glavred.info/ukraine/gotovitsya-novaya-strategiya-malomuzh-nazval-sroki-kontrnastupleniya-vsu-10606112.html Ссылка скопирована

Николай Маломуж объяснил, когда возможно контрнаступление ВСУ / Главред, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Генштаб разрабатывает новую стратегию ведения войны. Под эти новые стратегические изменения будет выделяться все необходимое на заседании в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран. После этого станет возможным изменение ситуации на фронте. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, отвечая на вопрос о том, когда станет возможным контрнаступление ВСУ.

По его словам, удар по Курщине был одним из элементов этой стратегии. Однако такая операция должна быть не одна.

"Такой удар должен быть не один. Сейчас внимание сосредоточено на Курской операции, много говорится о ее успехе, о том, что она имела положительные для нас последствия, но это самоуспокоение, потому что заход в Курскую область может иметь тактические успехи, но эти успехи нивелируются, если не будет других мощных ударов на Курщине, Белгородщине и Брянщине, если не будут подготовлены другие мощные наступательные операции, направленные на освобождение наших территорий в местах, где враг не ожидает (например, на Херсонщине или в направлении Крыма)", - сказал Маломуж во время чата на Главреде.

По словам генерала, если Силам обороны удастся нейтрализовать все системы коммуникаций, то есть понтонные переправы, Керченский мост, инфраструктуру, аэродромы, тогда Крым превратится в ловушку для россиян.

"А для этого нужно готовить системную глубокую операцию", - добавил он.

Маломуж считает, что внедрения в жизнь новой стратегии войны можно ожидать в конце 2024 года и в начале следующего, 2025-го.

"Это позволит нам не только освобождать свои территории, но и выйти на переговорный процесс и урегулирование ситуации в перспективе", - считает генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Ситуация на фронте - последние новости

Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. При этом у российских оккупантов есть успехи возле четырех населенных пунктов на Донбассе. Об этом 17 октября сообщают аналитики мониторингового канала DeepState.

16 октября в Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области.

15 октября аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях, а именно:

в селе Невское Кременского района Луганской области;

в поселке Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;

в селе Водяное Покровского района Донецкой области;

в городе Торецк Донецкой области;

в селе Приютное Запорожской области.

Десантник одной из воздушно-десантных бригад ВСУ рассказал The Times, что российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года. Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред