Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Готовится новая стратегия: Маломуж назвал сроки контрнаступления ВСУ

Анна Ярославская
18 октября 2024, 04:56
162
Удар по Курщине был одним из элементов новой стратегии войны. Однако такая операция должна быть не одна.
Николай Маломуж, украинские военные
Николай Маломуж объяснил, когда возможно контрнаступление ВСУ / Главред, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Генштаб разрабатывает новую стратегию ведения войны. Под эти новые стратегические изменения будет выделяться все необходимое на заседании в формате "Рамштайн" на уровне лидеров стран. После этого станет возможным изменение ситуации на фронте. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж, отвечая на вопрос о том, когда станет возможным контрнаступление ВСУ.

По его словам, удар по Курщине был одним из элементов этой стратегии. Однако такая операция должна быть не одна.

"Такой удар должен быть не один. Сейчас внимание сосредоточено на Курской операции, много говорится о ее успехе, о том, что она имела положительные для нас последствия, но это самоуспокоение, потому что заход в Курскую область может иметь тактические успехи, но эти успехи нивелируются, если не будет других мощных ударов на Курщине, Белгородщине и Брянщине, если не будут подготовлены другие мощные наступательные операции, направленные на освобождение наших территорий в местах, где враг не ожидает (например, на Херсонщине или в направлении Крыма)", - сказал Маломуж во время чата на Главреде.

По словам генерала, если Силам обороны удастся нейтрализовать все системы коммуникаций, то есть понтонные переправы, Керченский мост, инфраструктуру, аэродромы, тогда Крым превратится в ловушку для россиян.

"А для этого нужно готовить системную глубокую операцию", - добавил он.

Маломуж считает, что внедрения в жизнь новой стратегии войны можно ожидать в конце 2024 года и в начале следующего, 2025-го.

"Это позволит нам не только освобождать свои территории, но и выйти на переговорный процесс и урегулирование ситуации в перспективе", - считает генерал.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Ситуация на фронте - последние новости

Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области. При этом у российских оккупантов есть успехи возле четырех населенных пунктов на Донбассе. Об этом 17 октября сообщают аналитики мониторингового канала DeepState.

16 октября в Deep State сообщили, что российская оккупационная армия захватила населенный пункт Островское на Покровском направлении в Донецкой области.

15 октября аналитики Deep State сообщили, что враг продвинулся возле пяти населенных пунктов в трех областях, а именно:

  • в селе Невское Кременского района Луганской области;
  • в поселке Золотая Нива Волновахского района Донецкой области;
  • в селе Водяное Покровского района Донецкой области;
  • в городе Торецк Донецкой области;
  • в селе Приютное Запорожской области.

Десантник одной из воздушно-десантных бригад ВСУ рассказал The Times, что российские оккупанты за последние два месяца захватили более 823 квадратных километров украинской территории, чего не было с 2022 года. Во время ежедневных вылазок россиян под Курахово, там уничтожается от 20 до 30 оккупантов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Николай Маломуж новости Украины война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Ещё
Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

06:57Мир
МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

03:19Украина
Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

23:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Последние новости

07:05

Три отличия за 24 секунды найдет только самый умный: загадка на внимательность

06:57

Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

06:10

О Планах победы и проектахмнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 11 секунд найти ключ

04:56

Готовится новая стратегия: Маломуж назвал сроки контрнаступления ВСУВидео

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
04:35

Догадываются единицы: почему нельзя сушить одежду на батарее - настоящая причина

04:00

Бывшая жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась новостями про актера

03:35

Как сделать удобрения из яичной скорлупы для комнатных цветов: 3 самых лучших вариантаВидео

03:19

МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

Реклама
03:02

Уничтожается целая армия РФ: Маломуж рассказал о новой стратегии войны

02:51

Катерина Тышкевич похвасталась романтикой со своим мужем

02:30

На заметку садоводам: какие деревья и кусты нужно обрезать зимой

01:37

"Война проиграна": Трамп внезапно набросился на Зеленского с циничным заявлениемВидео

01:20

Сейчас все это готовится: ВСУ могут осуществить новые операции типа Курской - Маломуж

17 октября, четверг
23:25

Мы тихо не исчезнем, пусть будет ядерная войнамнение точка зрения

23:00

Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

22:57

Каким будет концерт Джареда Лето в РФ - росСМИ раскрыли подробности

22:49

Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

22:43

Танки, ракеты, и тысячи снарядов: Германия выделила Украине большой пакет помощи

22:41

Почему сценарий переноса войны в Беларусь опасен: генерал раскрыл подробностиВидео

Реклама
22:38

Лукашенко в страхе потери половины Беларуси собрался на переговоры Украины и РФ

22:20

"Приезжает ко мне домой": путинист Киркоров сделал признание на всю РФ

22:18

Известный украинский актер признался, как и почему ушел из армии

22:09

Хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился: что известно

21:48

"Со своими характерами": Тарас Тополя прокомментировал слухи о разводе с женой

21:29

Зеленский отреагировал на слова Фицо, что вопрос Украины в НАТО "не будет бесплатным"

21:04

Ополченцы России зайдут в три области: генерал Маломуж сделал прогнозВидео

20:27

Какое "тонкое послание" скрыто в логотипе Coca-Cola: знают не все

20:27

В России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы

20:00

Дочь Клинта Иствуда попала в тюрьму за избиение своего бойфренда

19:47

Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

19:46

Повезет в любви: астрологи назвали ТОП-5 самых романтичных знаков Зодиака

19:42

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

19:20

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

19:15

"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

19:12

Найти слово "умный" за 6 секунд сможет только гений: чрезвычайно сложная загадка

19:10

Какую пользу коллективной обороне будет приносить Украина?мнение

19:08

Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание

19:04

Какие растения являются токсичными для собак и кошек: стоит знать всем хозяевам

18:46

"Чтобы спасти Европу от войны": Залужный высказался о мобилизации женщин

Реклама
18:27

"Выйти из затяжной войны почти невозможно": Залужный удивил заявлением

18:12

Орбана напугал План победы Украины: премьер призывает изменить стратегию

17:53

Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

17:51

Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

17:44

Украина получит шесть самолетов: Умеров анонсировал новые F16 в ближайшее время

17:41

Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

17:30

У Украины есть чем бить вглубь России, и это не только дроны - экс-глава СВРВидео

17:27

Чипсы могут быть полезными: отличный рецепт закуски из брокколи

17:18

Влажность и сырость не пройдет: как правильно хранить и складывать дрова

17:15

Откуда берутся пятна на кастрюле из нержавейки и как от них избавиться

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять