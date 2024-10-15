Кремль создал новый союз для продолжения войны в Украине - Подоляк

Перед западным миром стоит новая глобальная угроза со стороны страны-агрессора России и ее новых союзников. Об этом в Telegram написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Кремлю удалось создать так называемый "стратегический агрессивный картель", в который входят Россия, Иран, Северная Корея и еще несколько стран с богатыми ресурсами, которые оказывают РФ поддержку неформально.
Москва вынуждена была привлечь существенную помощь союзников, поскольку война в Украине выявила ее военную и промышленную несостоятельность. Это, в свою очередь, сплотило союз, который перешел к атакам на мировой порядок.
"Когда-то вообще немыслимое, сегодня такое нападение приближается из-за обмена ракетными, авиационными и подводными технологиями внутри CRINK (Неформального альянса стран с автократическими политическими режимами, осуществляющих дестабилизационную деятельность и создающих угрозы для международной безопасности - Главред)", - подчеркнул Подоляк.
Советник главы ОП отметил, что это происходит и из-за того, что западные партнеры Украины опаздывают в противодействии России и ее союзникам, что еще больше поощряет противника к более радикальным действиям.
"Так, отсутствие реакции на массовые поставки "шахедов" из Ирана подтолкнуло Рф к покупке иранских баллистических ракет. КНДР прошла безнаказанно продажу россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу", - подчеркнул он.
Подоляк не верит в то, что союзники Украины решатся открыть "второй фронт", поэтому подчеркивает важность меньших шагов, хотя бы усиление торговых санкций.
"Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны - от их импорта, и в этой битве можно победить, не сделав ни одного выстрела", - пояснил советник главы ОП.
Кто такой Михаил Подоляк?
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
Поддержка России Ираном и Северной Кореей
Напомним, южнокорейские и украинские официальные источники заявили, что северокорейские солдаты сотрудничают с российскими войсками на территории Украины. В частности отдельные северокорейские офицеры наблюдают за действиями российских военных и изучают ситуацию на оккупированных территориях.
Ранее в ЦПД заявляли, что присутствие военных Северной Кореи в Донецкой области связано с использованием оружия из КНДР. Низкокачественное корейское оружие нуждается в контроле.
Накануне, в начале сентября стало известно, что Иран передал России первые баллистические ракеты. Оккупанты могут использовать их для ударов по Украине в течение нескольких недель.
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