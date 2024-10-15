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Кремль создал новый союз для продолжения войны в Украине - Подоляк

Анна Косик
15 октября 2024, 22:09
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Запад имеет рычаги влияния на прекращение помощи союзников России, Украина рассчитывает на усиление торговых санкций.
Подоляк, Путин и Ким Чен Ин
Если западные союзники не отреагируют сейчас, их также может ждать большая опасность / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Перед западным миром стоит новая глобальная угроза со стороны страны-агрессора России и ее новых союзников. Об этом в Telegram написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Кремлю удалось создать так называемый "стратегический агрессивный картель", в который входят Россия, Иран, Северная Корея и еще несколько стран с богатыми ресурсами, которые оказывают РФ поддержку неформально.

Москва вынуждена была привлечь существенную помощь союзников, поскольку война в Украине выявила ее военную и промышленную несостоятельность. Это, в свою очередь, сплотило союз, который перешел к атакам на мировой порядок.

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"Когда-то вообще немыслимое, сегодня такое нападение приближается из-за обмена ракетными, авиационными и подводными технологиями внутри CRINK (Неформального альянса стран с автократическими политическими режимами, осуществляющих дестабилизационную деятельность и создающих угрозы для международной безопасности - Главред)", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что это происходит и из-за того, что западные партнеры Украины опаздывают в противодействии России и ее союзникам, что еще больше поощряет противника к более радикальным действиям.

"Так, отсутствие реакции на массовые поставки "шахедов" из Ирана подтолкнуло Рф к покупке иранских баллистических ракет. КНДР прошла безнаказанно продажу россиянам ракет, миллионов снарядов, и теперь диктатор Ким поставляет диктатору Путину живую силу", - подчеркнул он.

Подоляк не верит в то, что союзники Украины решатся открыть "второй фронт", поэтому подчеркивает важность меньших шагов, хотя бы усиление торговых санкций.

"Россия и Иран существенно зависят от экспорта энергоносителей, некоторые другие страны - от их импорта, и в этой битве можно победить, не сделав ни одного выстрела", - пояснил советник главы ОП.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО VS ось зла / Инфографика: Главред

Кто такой Михаил Подоляк?

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Поддержка России Ираном и Северной Кореей

Напомним, южнокорейские и украинские официальные источники заявили, что северокорейские солдаты сотрудничают с российскими войсками на территории Украины. В частности отдельные северокорейские офицеры наблюдают за действиями российских военных и изучают ситуацию на оккупированных территориях.

Ранее в ЦПД заявляли, что присутствие военных Северной Кореи в Донецкой области связано с использованием оружия из КНДР. Низкокачественное корейское оружие нуждается в контроле.

Накануне, в начале сентября стало известно, что Иран передал России первые баллистические ракеты. Оккупанты могут использовать их для ударов по Украине в течение нескольких недель.

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война в Украине Кремль Иран Владимир Путин Михаил Подоляк КНДР
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