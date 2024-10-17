'Если сейчас Путина устранят': как закончит войну ликвидация диктатора - Маломуж

Многие генералы и в вооруженных силах РФ, и в спецслужбах не поддержали агрессию против Украины, а сейчас они тем более против

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Маломуж прокомментировал отстранение Путина / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Униан

Устранение или смерть Путина решит чрезвычайно важную проблему. Об этом во время чата на Главреде рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, сегодня российский диктатор сконцентрировал власть в своих руках, как когда-то Сталин. И, как подчеркивает Маломуж, в своем окружении Путин не воспринимает почти никого.

"Советы прекратить войну, которые порой к нему прорываются, вызывают у него огромное личное противостояние и недоверие к своим. А Путин не доверяет никому, даже своим приспешникам. видео дня Вспомните хотя бы смещение Шойгу, Патрушева и других, и это только из-за того, что были предложены другие стратегии. Но мне известно, что многие генералы и в вооруженных силах РФ, и в спецслужбах не поддержали агрессию против Украины, а сейчас они тем более против", - говорит эксперт.

Как убежден генерал армии Украины Николай Маломуж, если сейчас Путина устранят, может быть другая модель руководства Россией.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Компекс РФ "Ярс" / Главред

"Однозначно не будет попытки захватить власть в Украине и продолжать войну, потому что в окружении Путина и российских элитах уже полным ходом обсуждается вопрос о том, как выходить из войны, как при этом самим не пострадать - не быть уничтоженными ни физически, ни в судебном порядке, и как потом договариваться с миром после Путина.

Они будут гарантировать, что не будет агрессивной позиции России, и ее войска уйдут из Украины, а также не допустят разбалансировки России, особенно распространения ее ядерного потенциала различными частями РФ, которые в то время могут контролироваться какими-то радикалами", - резюмирует Маломуж.

По убеждению бывшего главы Службы внешней разведки Украины, Запад на это пойдет, потому что он тоже боится распада России, а особенно неконтролируемого использования стратегического ядерного оружия. Именно поэтому, в итоге, устранение Путина то ли спецслужбами, то ли естественным путем будет выходом из ситуации, подытожил Маломуж.

Другие интересные прогнозы эксперта Маломужа

Эксперт Маломуж объяснил, для чего враг вывел на боевое дежурство "Ярс". Заявления Кремля имеют целью создать определенный фон накануне заседания в формате "Рамштайн".

Также генерал разведки поделился, что готовит РФ в ближайшие месяцы. Наша уже ПВО сегодня может уничтожать баллистические и крылатые ракеты, которые могут быть носителями тактического ядерного боезаряда.

По мнению Маломужа, есть 2 наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине. РФ хочет вести длительную войну на истощение, а в феврале-марте 2025 года заморозить ее на условиях Москвы.

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