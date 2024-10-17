Есть 2 самых вероятных сценария завершения войны в Украине: генерал раскрыл детали

РФ хочет вести длительную войну на истощение, а в феврале-марте 2025 года заморозить ее на условиях Москвы.

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Есть 2 самых вероятных сценария завершения войны в Украине/ коллаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Наиболее вероятными являются два сценария завершения войны в Украине. Первый из них предполагает затяжную войну и заморозку - именно к такому варианту пытается прийти российский диктатор Владимир Путин. Второй сценарий - это победа Украины на фронте.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде. Он отметил, что Путин рассчитывает на первый сценарий - глава Кремля хочет вести войну на истощение, а в феврале-марте 2025 года заморозить ее на условиях Москвы.

Первый сценарий - заморозка войны

"Первый сценарий, который поддерживает Путин, - это затяжная война и заморозка. Это предполагает расширение зоны наступательных операций и давление на Запад, прежде всего на США после выборов президента. В Москве считают, что победит Трамп, хотя это еще далеко не факт. Далее РФ планирует объединить США при президенте Трампе, часть европейских стран, Китай, Индию, Бразилию, Турцию. Сейчас с этими странами россияне ведут активную работу с тем, чтобы заморозить конфликт на условиях России", - отметил Маломуж.

По его словам, после заморозки войны РФ хочет создать санитарную зону, ограничить суверенитет Украины и заставить ее отказаться от вступления в НАТО.

"Поэтому первый сценарий - длительная война на истощение, а в феврале-марте 2025 года - заморозка на условиях Москвы: создание санитарной зоны, международных сил, которые будут контролироваться Россией (так было в Абхазии и Молдове), ограничение нашего суверенитета, отказ от вступления в НАТО", - сказал он.

Маломуж отметил, что хотя некоторые рассматривают вероятность вступления Украины в НАТО по частям, но, по его словам, этого не будет. Члены Альянса не примут часть Украины, уже есть противники этой идеи.

"А главное будет против Россия, которая начинала войну, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, следовательно, она не допустит, чтобы вступление состоялось по частям. Этого точно не будет. Российское руководство, в частности, Путин и Медведев, рассматривают НАТО как фишку мощного противостояния и войны. Они никогда не пойдут ни на какие уступки по вступлению Украины", - считает генерал армии Украины.

Второй сценарий - победа Украины на фронте

Маломуж считает, что наиболее реальный сценарий - это победа Украины на фронте. После этого мы сможем объединить мир и выдвинуть России условия выйти с территории нашего государства под мощным влиянием наших побед и восстановления суверенитета, что произойдет под давлением стран Запада, Китая, Индии и Бразилии. Все тогда переориентируются, потому что инициатива будет на нашей стороне, и Украина сможет диктовать условия. Но до этого придется преодолеть сложный путь.

"Это уже второй сценарий, который предусматривает, что мы готовим стратегические операции, не только Курскую, а еще несколько на территории России и несколько на нашей территории, которая сейчас оккупирована. Часть этих операций будут отвлекающими, а часть - направлены на стратегическое освобождение территорий", - отметил генерал армии Украины.

Но, по его словам, для этого нужна смена мышления военного и политического руководства, изменение стратегии ведения боевых действий, когда события будут разворачиваться неожиданно для врага, не так, как он навязывал.

"Подготовка к этому сценарию должна происходить в военном, кадровом форматах. Но самое главное - обеспечение возможностями нашего и западного ВПК и тем, что мы покупаем на внешних рынках. Этот симбиоз дает перспективу за полгода подготовить такие действия, а дальше в начале следующего года начать реализовывать новую стратегию ведения войны", - сказал Маломуж.

Смотрите видео чата с генералом армии Украины Николаем Маломужем:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее в DeepState сообщили, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине, а оккупанты продвинулись на Донбассе. На Покровском направлении продолжались бои. Силы обороны отбили девять наступательных и штурмовых действий врага.

Также ранее сообщалось, что враг активизировал атаки с бронетехникой - на кону важный город в Донецкой области. Враг применяет технику, чтобы быстрее продвигаться к крупному населенному пункту.

Напомним, в Третьей штурмовой сделали заявление о плане победы Украины. Войска агрессорки России продвигаются на поле боя, отметил Максим Жорин.

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