Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание

Главные тезисы:
- В 2023-м военные КНДР обслуживали в РФ пусковые к KN-23
- Северокорейские инструктора замечены в Белгородской области
- Россия впервые использовала KN-23 по Харькову
Северокорейские военные фиксировались на территории России еще в 2023 году, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Заметим, что, по данным разведки, на сегодня войска КНДР уже в оккупированных Россией украинских районах.
Коваленко в своем Telegram объяснил, что военные Северной Кореи начали поступать в РФ в роли техобслуживания для баллистических ракет KN-23.
"Для пусков северокорейской ракеты применяется специфическая пусковая установка локального производства, для обслуживания которой и прибыл как технический персонал из КНДР, так и инструктора", — объяснил эксперт.
Северокорейские персонал, обслуживающий пусковые KN-23, был неоднократно замечен в Белгородской области в Прохоровском районе. Именно из Белгородской области потом были нанесены первые удары KN-23 по территории Украины, в частности, по Харькову, добавил он.
Войска КНДР в Украине - что следует знать
14 октября Зеленский подтвердил фактически прямое участие КНДР в войне против Украины. По его данным, Пхеньян готовит на подмогу оккупантов до 10 тысяч бойцов — все они проходят учение на Дальнем Востоке.
Впрочем, привлечение военнослужащих из Северной Кореи в армии страны-агрессора России, похоже, не увенчалось успехом. По данным разведки, уже 18 военных из КНДР сбежали с позиций вблизи границы с Украиной в Брянской и Курской областях.
Запад пока никак не отреагировал на отправку войск КНДР в Украину. США ответили, что они "обеспокоены" слухами, но пока не располагают данными о присутствие северокорейских военных в Украине.
Эксперт Александр Коваленко не исключает, что солдаты из КНДР могут заменить российских военных на временно оккупированных территориях, например, в Крыму, или на юге Украины, где они могли бы выполнять функции военной полиции. Даже 10 тысяч северокорейских военных не решат проблему оккупантов.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild
- Орбана напугал План победы Украины: премьер призывает изменить стратегию
- "Выйти из затяжной войны почти невозможно": Залужный удивил заявлением
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред