Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание

Ранее появилась информация о подготовке 10 тысяч военных КНДР к переброске на войну против Украины.

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КНДР вступает в войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Главные тезисы:

В 2023-м военные КНДР обслуживали в РФ пусковые к KN-23

Северокорейские инструктора замечены в Белгородской области

Россия впервые использовала KN-23 по Харькову

Северокорейские военные фиксировались на территории России еще в 2023 году, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Заметим, что, по данным разведки, на сегодня войска КНДР уже в оккупированных Россией украинских районах.

Коваленко в своем Telegram объяснил, что военные Северной Кореи начали поступать в РФ в роли техобслуживания для баллистических ракет KN-23.

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"Для пусков северокорейской ракеты применяется специфическая пусковая установка локального производства, для обслуживания которой и прибыл как технический персонал из КНДР, так и инструктора", — объяснил эксперт.

Северокорейские персонал, обслуживающий пусковые KN-23, был неоднократно замечен в Белгородской области в Прохоровском районе. Именно из Белгородской области потом были нанесены первые удары KN-23 по территории Украины, в частности, по Харькову, добавил он.

Войска КНДР в Украине - что следует знать

14 октября Зеленский подтвердил фактически прямое участие КНДР в войне против Украины. По его данным, Пхеньян готовит на подмогу оккупантов до 10 тысяч бойцов — все они проходят учение на Дальнем Востоке.

Впрочем, привлечение военнослужащих из Северной Кореи в армии страны-агрессора России, похоже, не увенчалось успехом. По данным разведки, уже 18 военных из КНДР сбежали с позиций вблизи границы с Украиной в Брянской и Курской областях.

Запад пока никак не отреагировал на отправку войск КНДР в Украину. США ответили, что они "обеспокоены" слухами, но пока не располагают данными о присутствие северокорейских военных в Украине.

Эксперт Александр Коваленко не исключает, что солдаты из КНДР могут заменить российских военных на временно оккупированных территориях, например, в Крыму, или на юге Украины, где они могли бы выполнять функции военной полиции. Даже 10 тысяч северокорейских военных не решат проблему оккупантов.

Ракеты КНДР - характеристики / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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