'ХАМАС уничтожен': Израиль подтвердил ликвидацию Яхьи Синвара - реакция мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что война его страны еще не завершена и раскрыл детали ликвидации главы ХАМАСа Яхьи Синвара.

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Израиль подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Яхьи Синвара - реакция мира / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

17 октября Армия обороны Израиля заявила о возможной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара в ходе операции в Газе, сообщает Sky News.

В официальном заявлении говорится, что личности трех убитых в ходе этой операции пока не идентифицированы, но есть вероятность, что одним из них был Синвар, который занимал высший пост в ХАМАС после смерти Исмаила Хании в июле.

По словам журналиста Axios Барака Равида, трое израильских чиновников подтвердили, что одно из тел, "скорее всего", принадлежит лидеру ХАМАС.

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Корреспондент Sky News также отметил, что Синвар, вероятно, скрывался под землей в сети туннелей под Газой после вторжения ХАМАС в Израиль. В случае подтверждения его гибели это может привести к значительному ослаблению "краха сопротивления" ХАМАС в Газе, поскольку есть мало людей, способных занять его место.

Детали ликвидации Синвара

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что лидер ХАМАС Яхью Синвар был убит. По данным Reuters, Синвар сыграл ключевую роль в планировании нападения на Израиль 7 октября 2023 года, когда погибли многочисленные военные и гражданские.

"Убийца Яхья Синвар, ответственный за резню и зверства 7 октября, был убит сегодня солдатами ЦАХАЛ", - говорится в заявлении Каца, передает BBC.

Впоследствии информацию официально подтвердили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Кац подчеркнул, что ликвидация Синвара 17 октября стала значительным военным и моральным достижением для Израиля, а также победой для всего свободного мира.

"Ликвидация Синвара открывает возможность для немедленного освобождения заложников и прокладывает путь к изменениям, которые приведут к новой реальности в Газе - без ХАМАС и без контроля Ирана",- заявил он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Синвар был убит в Рафахе, возле границы с Египтом. Выступая на пресс-конференции, Нетаньяху подчеркнул, что несмотря на этот успех, война еще не завершена.

"Мы продемонстрировали сегодня, что все те, кто пытается нам навредить, вот что с ними происходит. И что силы добра всегда могут победить силы зла и тьмы. Война все еще продолжается, и она дорого стоит", - сказал Нетаньяху, передает Guardian.

Обращаясь к израильтянам, премьер призвал к стойкости, поскольку впереди еще много вызовов.

"Мы не остановим войну. Мы войдем в Рафах", - резюмировал он.

Реакция США на смерть Синвара

Президент США Джо Байден поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с ликвидацией лидера ХАМАС Яхьи Синвара, сообщает The Times of Israel.

"Президент США высоко оценил Армию обороны Израиля и их замечательную работу", - сообщает Офис премьер-министра.

Оба лидера пришли к согласию, что этот момент создает возможность для продвижения переговоров по освобождению заложников, и они будут продолжать сотрудничать для достижения этой цели.

Вице-президент США Камала Харрис также выступила с заявлением вскоре после ликвидации Синвара.

"Любому террористу, который убивает американцев, угрожает американскому народу или угрожает нашим войскам или нашим интересам, знайте это, мы всегда привлечем вас к ответственности", - говорит она, передает Sky News.

Она подчеркнула, что Израиль имеет право на самозащиту, и необходимо устранить угрозу, которую представляет ХАМАС.

Она назвала смерть Синвара "явным прогрессом" в достижении этой цели, добавив, что это должно привести к безопасности Израиля, освобождению заложников, прекращению страданий в Газе и обеспечению права палестинцев на достоинство.

"ХАМАС уничтожен, а его руководство ликвидировано. Этот момент дает нам возможность наконец положить конец войне в Газе. Настало время следующего дня без власти ХАМАС. Мы не откажемся от этих целей, и я всегда буду работать над созданием будущего мира, достоинства и безопасности для всех", - говорит Харрис.

"Обострение на Ближнем Востоке в ближайшие дни" - реакция "Хезболлы"

Ливанская группировка "Хезболла" после ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара объявила о начале "новой и эскалационной" фазы войны против Израиля. Как сообщает Times of Israel, в своем заявлении группировка заявила о переходе к новой стадии противостояния с Израилем, что в ближайшее время приведет к дальнейшей эскалации событий.

"Хезболла" заявила, что "сотни бойцов... полностью готовы отразить любое наземное вторжение Израиля в южноливанские деревни". Кроме того, группировка пригрозила, что с каждым днем будет усиливать ракетные удары по Израилю и впервые применит "высокоточные ракеты", - говорится в сообщении.

Реакция Ирана

Миссия Ирана при ООН заявила, что гибель лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара только усилит "дух сопротивления", сообщает The Guardian. По их данным, Синвар, вероятно, погиб в бою с израильскими войсками в Рафахе, а не прятался в бункере, как это часто изображает Израиль.

Миссия назвала его "мучеником", подчеркнув, что он станет примером для молодого поколения, которое продолжит его борьбу за освобождение Палестины.

"Пока существуют оккупация и агрессия, сопротивление будет продолжаться, потому что мученик жив и является источником вдохновения", - говорится в заявлении иранских дипломатов.

Сравнение потенциалов Ирана и Израиля / Инфографика: Главред

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Иран, по разным источникам, запустил до 100 баллистических ракет в сторону Израиля во время первой волны атаки, сообщает Reuters. По всей стране объявили воздушную тревогу, и, несмотря на работу израильской ПВО, в некоторых городах были зафиксированы попадания.

Ситуация в мире близка к новой мировой войне, и, по словам журналиста и редактора The Sunday Telegraph Аллистера Хита, только Израиль может остановить этот процесс, но ему нужна международная поддержка.

Армия обороны Израиля в ночь на 1 октября объявила о начале "ограниченной наземной операции" на юге Ливана под названием "Северные стрелы", сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

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