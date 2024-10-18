Сколько будут стоить 100 долларов на следующей неделе: украинцам дали прогноз

В конце октября на валютном рынке сохранятся умеренные курсовые изменения. Ежедневные "скачки" курса будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, но они будут незначительными. Об этом сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, украинцев ожидает еще одна "мягкая" неделя, когда валютные изменения ничем не удивят.
Лесовой также предположил, как будет колебаться курс валюты.
"На валютном рынке 21-27 октября курс доллара будет колебаться на межбанке в пределах 41,1-41,5 гривны за доллар. При этом на наличном валютном рынке в пределах 41,2-41,7 гривны за доллар", - спрогнозировал он.
Получается, что на следующей неделе 100 долларов в Украине обойдется примерно в 4120 - 4170 гривен.
Что известно о долларе?
Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.
Курс доллара в Украине - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.
Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара и евро в Украине в декабре 2024 года вырастет. По его словам, до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.
В то же время, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.
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