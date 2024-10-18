Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Сколько будут стоить 100 долларов на следующей неделе: украинцам дали прогноз

Мария Николишин
18 октября 2024, 09:05
107
Ежедневные "скачки" курса будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения.
Сколько будут стоить 100 долларов на следующей неделе: украинцам дали прогноз
Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В конце октября на валютном рынке сохранятся умеренные курсовые изменения. Ежедневные "скачки" курса будут происходить как в сторону роста, так и в сторону уменьшения, но они будут незначительными. Об этом сообщил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, украинцев ожидает еще одна "мягкая" неделя, когда валютные изменения ничем не удивят.

Лесовой также предположил, как будет колебаться курс валюты.

видео дня

"На валютном рынке 21-27 октября курс доллара будет колебаться на межбанке в пределах 41,1-41,5 гривны за доллар. При этом на наличном валютном рынке в пределах 41,2-41,7 гривны за доллар", - спрогнозировал он.

Получается, что на следующей неделе 100 долларов в Украине обойдется примерно в 4120 - 4170 гривен.

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Курс доллара в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара и евро в Украине в декабре 2024 года вырастет. По его словам, до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.

В то же время, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс доллара новости Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ запустила по Украине 135 дронов: 80 сбили силы ПВО

РФ запустила по Украине 135 дронов: 80 сбили силы ПВО

09:05Украина
Одна из самых мощных атак: РФ атаковала Киев дронами, все БПЛА были сбиты

Одна из самых мощных атак: РФ атаковала Киев дронами, все БПЛА были сбиты

08:12Украина
Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

06:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

"Приезжает ко мне домой": путинист Киркоров сделал признание на всю РФ

"Приезжает ко мне домой": путинист Киркоров сделал признание на всю РФ

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

Последние новости

09:50

РФ готовит провокацию на территории Беларуси: в чем опасность - Маломуж

09:47

"Я ушла сама": невестка-стриптизерша предательницы Наташи Королевой ошеломила решением

09:05

Почему стиральная машина остановилась и мигает: распространенные неисправности и что с ними делать

09:05

Сколько будут стоить 100 долларов на следующей неделе: украинцам дали прогноз

09:05

РФ запустила по Украине 135 дронов: 80 сбили силы ПВО

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
09:05

Как военные КНДР появились на поле боя в Украинемнение

08:23

ВСУ восстановили позиции в центре Торецка: в ISW сказали, где еще есть продвижение

08:13

"Мы все ходим под Богом": предательница Таисия Повалий выдала заявление об Алле Пугачевой

08:12

Одна из самых мощных атак: РФ атаковала Киев дронами, все БПЛА были сбиты

Реклама
07:56

Оккупанты продвинулись в Часовом Яру и еще возле двух поселков - DeepState

07:05

Три отличия за 24 секунды найдет только самый умный: загадка на внимательность

06:57

Пригласят ли Украину в НАТО: в Белом доме дали ответ

06:10

О Планах победы и проектахмнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 11 секунд найти ключ

04:56

Готовится новая стратегия: Маломуж назвал сроки контрнаступления ВСУВидео

04:35

Догадываются единицы: почему нельзя сушить одежду на батарее - настоящая причина

04:00

Бывшая жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась новостями про актера

03:35

Как сделать удобрения из яичной скорлупы для комнатных цветов: 3 самых лучших вариантаВидео

03:19

МИД дал официальный ответ: планирует ли Украина разрабатывать ядерное оружие

03:02

Уничтожается целая армия РФ: Маломуж рассказал о новой стратегии войны

Реклама
02:51

Катерина Тышкевич похвасталась романтикой со своим мужем

02:30

На заметку садоводам: какие деревья и кусты нужно обрезать зимой

01:37

"Война проиграна": Трамп внезапно набросился на Зеленского с циничным заявлениемВидео

01:20

Сейчас все это готовится: ВСУ могут осуществить новые операции типа Курской - Маломуж

17 октября, четверг
23:25

Мы тихо не исчезнем, пусть будет ядерная войнамнение точка зрения

23:00

Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

22:57

Каким будет концерт Джареда Лето в РФ - росСМИ раскрыли подробности

22:49

Кристина Орбакайте уехала из США: Алла Пугачева отреагировала на поступок дочери

22:43

Танки, ракеты, и тысячи снарядов: Германия выделила Украине большой пакет помощи

22:41

Почему сценарий переноса войны в Беларусь опасен: генерал раскрыл подробностиВидео

22:38

Лукашенко в страхе потери половины Беларуси собрался на переговоры Украины и РФ

22:20

"Приезжает ко мне домой": путинист Киркоров сделал признание на всю РФ

22:18

Известный украинский актер признался, как и почему ушел из армии

22:09

Хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился: что известно

21:48

"Со своими характерами": Тарас Тополя прокомментировал слухи о разводе с женой

21:29

Зеленский отреагировал на слова Фицо, что вопрос Украины в НАТО "не будет бесплатным"

21:04

Ополченцы России зайдут в три области: генерал Маломуж сделал прогнозВидео

20:27

Какое "тонкое послание" скрыто в логотипе Coca-Cola: знают не все

20:27

В России отреагировали на слухи о возможном создании Украиной ядерной бомбы

20:00

Дочь Клинта Иствуда попала в тюрьму за избиение своего бойфренда

Реклама
19:47

Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

19:46

Повезет в любви: астрологи назвали ТОП-5 самых романтичных знаков Зодиака

19:42

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

19:20

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

19:15

"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

19:12

Найти слово "умный" за 6 секунд сможет только гений: чрезвычайно сложная загадка

19:10

Какую пользу коллективной обороне будет приносить Украина?мнение

19:08

Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание

19:04

Какие растения являются токсичными для собак и кошек: стоит знать всем хозяевам

18:46

"Чтобы спасти Европу от войны": Залужный высказался о мобилизации женщин

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять