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Доллар уходит в крутое пике: что будет с курсом до конца октября

Сергей Кущ
12 октября 2024, 01:17
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Существующий режим управляемой гибкости не предполагает резких курсовых изменений, что делает рынок предсказуемым и инертным.
Что будет с курсом до конца октября
Что будет с курсом до конца октября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.

Вечером 11 октября банки покупали доллары по курсу около 41,05 грн, а продавали по 41,5 грн. Это указывает на возможность роста курса как для покупки, так и для продажи, пишет Обозреватель.

Аналогичная ситуация прогнозируется и в обменниках. По данным банковского сектора, с понедельника доллар там также будет торговаться в пределах 41,2-41,9 грн, тогда как вечером 11 октября курс составил в среднем 41,02 грн при покупке и 41,5 грн при продаже.

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"На валютном рынке на следующей неделе сохранится относительно стабильная ситуация без резких изменений курса, все колебания будут в пределах допустимых коридоров. Однако рынок останется активным, с ежедневными, но незначительными изменениями", — рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

Он отметил, что на рынке продолжат действовать механизмы мягкого регулирования, направленные на поддержание баланса между спросом и предложением в условиях инфляционного давления.

Регулятор сохранит за собой возможность вмешательства в случае появления угроз, однако в целом курс останется стабильным. Существующий режим управляемой гибкости не предполагает резких курсовых изменений, что делает рынок предсказуемым и инертным, добавил банкир.

Курс доллара в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины планирует устанавливать курс гривны ко всем иностранным валютам ежедневно. На сегодня действует две корзины - для ежедневного и ежемесячного установления.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.

В то же время, Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

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