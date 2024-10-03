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Каким будет курс доллара к середине октября: банкир рассказал, ждать ли "скачок"

Мария Николишин
3 октября 2024, 17:42
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Какими будут характеристики валютного рынка в течение 7-13 октября.
Каким будет курс доллара к середине октября: банкир рассказал, ждать ли 'скачок'
Курс доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В течение следующей недели и до середины октября на валютном рынке маловероятны какие-то глобальные курсовые изменения. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, сохраненная Нацбанком учетная ставка является хорошим знаком для валютного рынка, ведь "вес" гривны, несмотря на инфляцию, вызванную ростом тарифов на электроэнергию, увеличением акцизов на топливо и налоговыми изменениями, остается на достаточно высоком уровне.

Он также добавил, что на валютном рынке действует режим "управляемой гибкости", который сводит на нет все ажиотажные или панические проявления.

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"Другими словами, Нацбанк оставляет за собой возможность оперативного вмешательства в случае определенных угроз, связанных с нетипичным и стремительным ростом спроса на валюту. Именно поэтому мы склонны считать, что в недельном измерении курсовые изменения будут незначительными и будут происходить в рамках валютных коридоров", - сказал Лесовой.

В то же время, он не исключает, что день за днем курсовые показатели могут медленно двигаться вверх (с периодическим незначительным снижением). Однако не стоит ожидать резких изменений: еженедельные показатели будут подобными предыдущим нескольким неделям.

Кроме того, Лесовой предположил, какими будут характеристики валютного рынка в течение 7-13 октября:

  • коридоры валютных изменений: 41,1-41,7 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,9 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,2-0,3 грн, в банках - до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах - до 0,5 грн;
  • разница между курсами покупки и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн на доллар, до 0,8-1 грн на евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на доллар, до 1-1,3 грн на евро;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 2% от начального понедельничного курса.

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Курс доллара в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины планирует устанавливать курс гривны ко всем иностранным валютам ежедневно. На сегодня действует две корзины - для ежедневного и ежемесячного установления.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар.

В то же время, Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

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