Повышение цен на электроэнергию: будет ли стоить свет по 7 грн/кв - Yasno

Появилась информация, что к 2025 году тарифы вырастут на 50-75%.

https://glavred.info/ukraine/povyshenie-cen-na-elektroenergiyu-budet-li-stoit-svet-po-7-grn-kv-yasno-10602098.html Ссылка скопирована

В Yasno прокомментировали повышение тарифов на свет / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pexels

Накануне наделало шума в сети заявление главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко. Он заявил в эфире "Новини.LIVE", что стоимость электроэнергии для населения в следующем году составит 6,5-7 гривен, а через 2-3 года ожидается тариф 8-9 гривен.

Когда повышение цены на электроэнергию?

"В следующем году электроэнергия будет около 6,5-7 гривен. Я гарантирую, что в следующем году стоимость электроэнергии для населения составит 6,5-7 гривен. Я думаю, два-три года - и мы уже будем платить за электроэнергию примерно 8-9 гривен", - сказал гость студии.

По его словам, к 2025 году тарифы вырастут на 50-75%.

видео дня

В качестве подтверждения своих слов, Попенко отметил, что эти показатели уже были официально озвучены еще весной народным депутатом Сергеем Нагорняком, представителями ДТЭК и YASNO.

Генерация электроэнергии в Украине / Главред

Вырастут ли тарифы на электроэнергию?

Однако гендиректор Yasno Сергей Коваленко опроверг это заявление и отметил, никакого повышения тарифов на свет не будет.

Что известно о Yasno? YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги. По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

"Вот иногда хочется прям немного выписать за ложь. Потому что кроме нервов и паники среди людей, ложь доводит до перегрузок первую линию поддержки. Во-первых, YASNO и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации, а не слухам от "экспертов", которые решили использовать бренд для усиления своих фантазий", - сказал гендиректор Yasno.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Повышение цен в Украине - что известно

Как известно, в Раде хотят обложить налогом все международные посылки. Это сделают, чтобы защитить украинского производителя, заявил Даниил Гетманцев.

Кроме этого, в Украине вырастут цены на ряд продуктов. В частности, в ближайшее время могут вырасти цены на мясо.

К тому же цены на сигареты существенно изменятся. Акциз на сигареты будет рассчитываться в евро уже с 1 октября 2024 года. Это сделает его менее уязвимым к инфляции, но более зависимым от скачков курса гривны.

Читайте другие экономические новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред