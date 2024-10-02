"Нет войне!" в прямом эфире: пропагандист РФ истерично призвал прекратить "СВО"

Известный пропагандист и ведущий радиостанции "Комсомольская правда" Иван Панкин решил "рубануть правду-матку" россиянам в прямом эфире. Он призвал власти РФ к срочному сворачиванию войны против Украины. На видео обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
Кто такой Денис Казанский
Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Еспресо TV, пишет Википедия. Ведет популярный youtube-канал.
Так, Панков выступил против официальной линии Кремля и признал, что продолжение боевых действий не приведет к положительным результатам для России и может повлечь тяжелые последствия.
"Не надо говорить: "Мы еще не начинали"! Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет!" - заявил пропагандист.
Вероятно, таким образом ведущий пропагандистского ресурса решил сделать "пасхалку" на известную фразу Путина, сказанную на ранних этапах противостояния с Украиной.
"Так и хочется написать "Нет войне!" Но кому написать?" - спросил он в эфире, намекая на возможное преследование и уголовную ответственность в РФ за антивоенные высказывания.
"Что-то случилось, наверное..." - иронично прокомментировал видео Казанский.
Высказывания Панкина еще раз подчеркивают и подтверждают, что война влияет как на обычных граждан РФ, так и на элиты, усиливая экономические, социальные и политические проблемы внутри страны.
Ситуация на фронте - что известно
По данным The Washington Post, РФ захватывает территорию на Донбассе с "невиданной агрессией". По мнению старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роберта Ли важным аспектом на этом фронте может быть не столько потеря территории, сколько потеря военных.
В свою очередь эксперт Жмайло раскрыл план Путина. Оккупанты пытаются воплотить свои страшные замыслы в жизнь до начала холодов и сильных дождей.
В то же время командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко прокомментировал, чем обернется потеря Угледара. Иногда, чтобы выиграть стратегически в войне необходимо проиграть битву, считает он.
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