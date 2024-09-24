Отправить Путина в отставку: пропагандист Соловьев "бомбанул" против Кремля

Российский пропагандист Владимир Соловьев в приступе истерики неожиданно "отправил в отставку" своего шефа Путина.

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Соловьев предложил отправить Путина в отставку / Коллаж: Главред, скриншот, фото ua.depositphotos.com

Главный пропагандист, телеведущий Владимир Соловьев решил пойти против своего босса и выступил с неожиданным заявлением. "Говорящая голова" Кремля во время очередного эфира своего авторского шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1" предложил отлучить диктатора от власти.

Соловьев выступил с предложением отставки верховного главнокомандующего, должность которого занимает президент России Владимир Путин. Такое решение он считает одной из возможных мер для решения проблем на фронте.

Пропагандист плакался, что военная логистика и оборонные линии в России находятся в плачевном состоянии, невзирая на огромные деньги, выделяемые из бюджета.

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"Мало просто посадить тех, кто провинился. Нужно еще назначить тех, кто понимает, как действовать эффективно, быстро и четко. И неважно, в каком они будут министерстве и как их будут называть. Абсолютно неважно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей", - жаловался Соловьев.

Одиозное заявление уже разлетелось по телеграм-каналам.

Соловьев предложил отправить Путина в отставку / фото: тг-канал Главреда

Пропагандист Кремля и украинофоб предложил переходить к конкретным решениям

"Если для этого необходима отставка верховного, то... Как говорят мои друзья, я понимаю, не на мою зарплату принимать такие решения, но давайте все-таки использовать все лучшее, что у нас было из опыта великих эпох, и решать теми методами, которые необходимы здесь и сейчас", - сказал Соловьев.

Кто такой Владимир Соловьев Владимир Соловьев - российский пропагандист и рупор Кремля. Известный своими антиукраинскими высказываниями и пророссийской пропагандой, задолго до оккупации Крыма Россией угрожал оккупацией и вербализировал намерения РФ по оккупации. В августе 2014 включен Украиной в санкционный список за позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией. Занесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Поддерживает путинский режим и войну России против Украины, пишет Википедия.

Поражения РФ на дипломатическом и военном фронте

Напомним, что ВСУ контролируют около 40% территории Донецкой области. Это свидетельствует об идеологическом поражении Путина, поэтому оккупанты меняют тактику в Донецкой области.

Также эксперты рассказали, какие склады и крупные арсеналы готовятся уничтожить ВСУ. Уже в ближайшее время украинские военные нанесут масштабный удар по РФ.

В свою очередь в FT раскрыли страхи Кремля, ведь США уже переходят "красные линии" РФ. Журналисты отмечают, что в "России "опасаются, что, если они и дальше будут допускать эти маленькие шаги, то через два года они увидят прямые ракетные удары по Кремлю, если не найдут способ дать отпор".

Кроме этого, Россию могут отстранить от участия в Генассамблее ООН до конца войны. Бывшие представители 11 правительств уже обратились с соответствующим запросом к Генеральному секретарю ООН.

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