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Что будет с курсом до конца года и стоит ли покупать доллары прямо сейчас - прогноз

Анна Ярославская
5 октября 2024, 05:35
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Гривню не стоит рассматривать как долго- и даже среднесрочный инструмент для сохранения стоимости.

Курс доллара, обмен валют
Каким будет курс доллара в Украине до конца года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Курс доллара и евро в Украине в декабре 2024 года вырастет. Украинцам стоит хранить свои сбережения в валюте.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе — около 42,75 грн.

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"Курс евро будет пересчитываться через мировой курс евро-доллар, ожидаю на уровне 47,5 грн за евро", — сказал аналитик в комментарии изданию Фокус.

Что касается 2025 года, то в проекте бюджета на следующий год закладывается средневзвешенный курс в 45 грн за доллар. Вполне возможно, что в течение следующего года в зависимости от обстоятельств курс может варьироваться в промежутке нескольких гривен. Согласно прогнозам мировых финансовых институтов, курс доллара в Украине ожидается на уровне 45-45,8 грн.

Стоит ли украинцам покупать валюту

Финансовый аналитик Иван Угляница считает, что сбережения стоит хранить в валюте.

"Учитывая соотношение риска-доходности, я бы вообще не рассматривал гривню как долго- и даже среднесрочный инструмент для сохранения стоимости, особенно в такие периоды (…) Гривневые активы постоянно находятся в зоне риска, особенно, когда ставки уже существенно снизились, а инфляция, наоборот, разворачивается в сторону ускорения, ситуация с безопасностью и экономико-политическая ситуация ухудшается", - сказал эксперт.

"Если принять за основу соответствие девальвации к доходности гривневого депозита, покупка валюты остается конкурентной. А вот пытаться спекулировать не нужно. Лучше наращивать свою долларовую позицию и диверсифицировать вложения", - добавил Шевчишин.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Согласно прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, в течение следующей недели и до середины октября на валютном рынке маловероятны какие-то глобальные курсовые изменения.

Курс доллара в конце 2024 года будет держаться на уровне 42,5 гривны за доллар. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"В декабре 2025 года курс доллара будет на уровне 48 грн, в конце этого года мы точно будем иметь 42,5 грн за доллар", - сказал Пендзин.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост курса доллара на 10% в 2025 году. Также ожидается замедление роста экономики и усиление инфляции.

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