Доллар снова 'растет': какой курс ждет украинцев

По состоянию на 16 октября, официальный курс доллара к гривне от НБУ вырос на 2 копейки. Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,21 грн.
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк - 41,05 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,50 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,50 грн;
- Райффайзен - 40,90 - 41,43 грн.
Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,49 грн за доллар, monobank - 41,48 грн.
Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Курс доллара в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара, особенно в продаже. Согласно прогнозам, в период с 14 по 20 октября стоимость американской валюты будет колебаться в пределах 41,2-41,9 грн.
Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин прогнозирует, что до конца года курс доллара будет колебаться в пределах 42-43 грн, ближе к верхней границе - около 42,75 грн.
Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщал, что до середины октября на валютном рынке маловероятны какие-то глобальные курсовые изменения.
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