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Этой осенью цены подскочат сразу на целую "корзину" популярных продуктов

Яна Ставская
14 октября 2024, 22:50
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Такие цены будут "держаться" вплоть до февраля, предположил эксперт.
Этой осенью цены подскочат сразу на целую 'корзину' популярных продуктов
Цены продолжают расти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, credits

Цены этой осенью вырастут на молочные продукты и овощи, сообщил в понедельник, 14 октября, заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Кроме того, стоит ждать повышения цен на яйца и курятину.

Всего за мясо птицы, овощи и "молочку" придется отдать на 10-15% больше текущей цены.

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Как пояснил Марчук, причинами повышения цен на эту группу продовольствия стали: уменьшение надоев, урожая в осенне-зимний период и повышение цен на заготовку кормов.

"Я думаю, что в среднем в течение этого осенне-зимнего периода времени, а мы уже видим, что доля поднятия цены на молочную продукцию произошла в августе плюс 5%, плюс 3-5% состоялись в сентябре, и думаю такая стабильная ситуация будет, возможно, даже до февраля месяца сопровождаться. Та же ситуация может происходить и с яйцами, с мясом курятины соответственно. Это все продукты, которые фактически плюс 10-15% в осенне-зимний период времени будут иметь рост", - сказал Марчук.

Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Цены на товары - последние новости

Напомним, с 8 октября, украинские фермеры предлагают картофель по 17-25 гривен за килограмм. Основным фактором таких цен стало снижение урожайности картофеля из-за неблагоприятных погодных условий этим летом.

К слову, фермеры начали стремительно повышать также цены на помидоры и огурцы из-за снижения объемов предложения на рынке. Тепличные помидоры продаются по 55-65 грн/кг, а огурцы - по 50-65 грн/кг.

Кроме того, в Украине следует ожидать "скачков" цен, в частности на мясо, рассказал эксперт Андрей Новак. Рост цен связан с одновременным повышением налогов, тарифов на топливо и электроэнергию.

В сентябре инфляция в стране выросла в годовом исчислении до 8%. Курс валют также повлиял на повышение стоимости непродовольственных товаров. Однако в Украине снижаются цены на одежду и обувь, вероятно, из-за конкуренции между импортными и отечественными производителями.

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