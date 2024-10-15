Их стоит избегать: специалисты назвали 'худший цвет' краски для комнаты - вердикт удивит

Эксперты назвали определенные цвета, которых лучше избегать во время ремонта в доме и квартире, ведь они могут сделать комнату "неудобной".

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Специалисты назвали "худший цвет" краски для комнаты - вердикт удивит / Коллаж Главред, фото: pixabay

Выбор идеального оттенка для интерьера может быть сложной задачей, ведь владельцы часто стремятся добавить комнате свежести, легкости и позитивной атмосферы.

Однако некоторые цвета могут иметь противоположный эффект, делая пространство тесным, мрачным и даже неприятным для пребывания.

Эксперты из The Good Painter определили "худшие" оттенки, которые могут вызвать головную боль, напряжение глаз или чувство голода, передает Express.

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В частности, красный считается одним из худших вариантов для стен из-за его яркости и драматичности, что может сделать комнату "неудобной" и "агрессивной".

"Он нагревает небольшую комнату и может казаться слишком перегруженным, создавая неприятное и неудобное ощущение. Восприятие красного цвета часто зависит от его интенсивности. Яркий красный может казаться агрессивным, вызывать головную боль и уменьшать помещение, в то время, как приглушенный красный делает комнату более энергичной и гостеприимной", - отмечают эксперты.

Вот цвета, над которыми, по мнению экспертов, стоит подумать дважды.

Блестящий белый

Хотя белый - привычный цвет для домовладельцев, покраска стен в белоснежный часто не является хорошей идеей.

"Он делает комнаты коробчатыми и пресными, а также делает тени и углы более заметными, чего вы хотите избежать", - говорят эксперты. Ярко-белый также может создавать беспокойное ощущение, которое многие испытывают в больницах, что не является особенно приятным", - указывают они.

Вместо этого выбирайте белоснежный цвет, чтобы сбалансировать пространство.

Ярко-оранжевый и желтый

Оранжевый и желтый - модные цвета, а ярко-желтый - цвет года по версии Dulux в 2025 году.

Однако, подумайте дважды, стоит ли красить стены в такой смелый цвет.

"Яркие цвета, как правило, отвлекают внимание от мебели и аксессуаров и часто кажутся угрожающими и тревожными. Хотя для детской комнаты они являются жизнерадостными и веселыми, в небольших помещениях они могут быстро привести к истощению и перенапряжению глаз.

Эксперты также отмечают, что желтый цвет часто используется как маркетинговый инструмент в заведениях быстрого питания, поскольку считается, что он стимулирует аппетит.

Неправильные нейтральные цвета

Что касается нейтральных цветов, специалисты предупреждают, что неправильный выбор может существенно повлиять на вид комнаты. Важно учитывать естественное освещение, расположение помещения и его окружение при выборе оттенков нейтральных цветов.

"Нейтральные цвета - это богатое сочетание других цветов с розовыми, оранжевыми, голубыми и зелеными оттенками, которые могут конфликтовать с выбранными вами предметами интерьера, мебелью и аксессуарами. Они также являются самыми сложными для выбора при окрашивании и декорировании".

Перед покраской советуют тестировать образцы краски, чтобы найти оптимальный оттенок для вашей комнаты.

Модные цвета

Хотя выбор популярных оттенков может выглядеть привлекательно, это может оказаться неудачным решением в долгосрочной перспективе.

"Глядя на изображения красивых интерьеров в социальных сетях и Pinterest, можно запутаться, ведь трудно сказать, действительно ли вы любите тот или иной цвет, или это просто потому, что вы видели его везде. Тенденции быстро меняются; действительно ли вы любите этот цвет и готовы ли провести с ним годы?", - резюмируют специалисты.

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