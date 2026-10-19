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Зачем класть корицу в кошелек - секретный трюк для финансового успеха

Марина Иваненко
19 октября 2026, 11:03
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Корицу кладут в кошелек, чтобы символически привлечь благосостояние и финансовый успех. Откуда возник этот популярный ритуал и имеет ли он научное обоснование?
Корица в кошельке как символ богатства
Корица в кошельке как символ богатства / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем кладут корицу в кошелек
  • Как эту специю связывают с финансовым успехом
  • Как правильно использовать корицу в этом ритуале

В последнее время в социальных сетях, в частности в TikTok, набирает популярность необычный ритуал - добавление щепотки или палочки корицы в кошелек. Сторонники этой практики считают, что ароматная специя помогает привлечь финансовый успех, достаток и положительную энергию. Для многих это стало своеобразным ежедневным символическим жестом, который напоминает о финансовых целях и настраивает на новые возможности. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает французское издание Maison & Travaux, этот популярный обычай сочетает духовные верования с элементами философии фэн-шуй. В то же время научных доказательств того, что корица в кошельке способна влиять на финансовое благополучие, нет.

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Почему корицу считают символом достатка

В эзотерических практиках корицу связывают с процветанием, благосостоянием и привлечением положительных перемен. В восточных традициях её символическое значение ассоциируется с теплом, движением и активной энергией Ян. Также корицу связывают со стихиями Дерева и Огня, которые символизируют рост, развитие и расширение.

Именно поэтому приверженцы ритуала считают, что специя может стать своеобразным напоминанием о финансовых целях и стремлении к достатку. В таком понимании кошелек превращается не только в место для хранения денег и банковских карт, но и в символ личных намерений.

Однако важно понимать, что такие представления относятся к сфере духовных убеждений и народных практик. Сама по себе корица не увеличивает доходы и не гарантирует финансового успеха.

Видео о том, какие полезные свойства имеет корица, можно посмотреть здесь:

Как правильно положить корицу в кошелек

Если человек хочет попробовать этот ритуал, стоит позаботиться о том, чтобы специя не повредила банкноты и не испачкала внутренние отделения. Для этого рекомендуют использовать небольшое количество молотой корицы или маленькую палочку.

Молотую специю можно положить в небольшой тканевый мешочек или завернуть в бумагу. Это поможет избежать рассыпания порошка и появления пятен на деньгах. Палочку корицы также можно поместить в отдельное отделение, если она не мешает пользоваться кошельком.

Перед проведением ритуала сторонники этой практики советуют навести порядок в кошельке. Стоит убрать просроченные чеки, ненужные бумаги и карточки, которыми человек больше не пользуется. После этого можно оставить только необходимые вещи и добавить корицу, если такой символический жест имеет для владельца значение.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Помогает ли корица привлечь деньги

Убедительных научных доказательств того, что хранение корицы в кошельке влияет на доходы или способствует привлечению денег, нет. Поэтому этот обычай следует воспринимать как символическую практику, а не как гарантированный способ улучшить материальное положение.

В то же время сам процесс наведения порядка в кошельке может иметь практическую пользу. Когда в нём остаются только необходимые вещи, легче находить нужные карты, контролировать наличные и внимательнее относиться к повседневным расходам.

Главная польза такого ритуала может заключаться в его психологическом значении. Он помогает сосредоточиться на собственных финансовых целях и напоминает о важности организованности. Однако реальное благосостояние зависит от доходов, расходов, финансовых решений и привычек, а не от наличия специй в кошельке.

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Об источнике: Maison & Travaux

Maison & Travaux - французский ежемесячный журнал и онлайн-портал, основанный в 1968 году, специализирующийся на строительстве, ремонте, обустройстве жилья, интерьерном дизайне и практических бытовых советах. Издание принадлежит медиагруппе Reworld Media и является одним из самых популярных ресурсов во Франции по тематике домашнего хозяйства и DIY, освещая вопросы энергоэффективности, экологических решений, ухода за домом и полезных лайфхаков.

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