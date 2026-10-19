Кейт пошла против Уильяма из-за Гарри: в королевской семье - новый конфликт

В Королевской семье снова назревает новый конфликт и снова из-за принца Гарри.

https://glavred.info/starnews/keyt-poshla-protiv-uilyama-iz-za-garri-v-korolevskoy-seme-novyy-konflikt-10805336.html Ссылка скопирована

Принц Уильям против Гарри и Меган / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

Какую позицию заняла Кейт Миддлтон

Почему она считает, что братьям нужно мириться

В британской королевской семье, предположительно, возникли новые разногласия.

По данным RadarOnline, Кейт Миддлтон считает, что принцу Уильяму стоит сделать шаг навстречу младшему брату Гарри, однако наследник престола пока не намерен восстанавливать отношения.

видео дня

Как утверждают источники издания, принцесса Уэльская все больше обеспокоена тем, что затянувшийся конфликт между братьями сказывается на всей семье. Она якобы убеждена: бесконечное ожидание, пока родственники самостоятельно уладят разногласия, не приближает их к примирению.

Принц Уильям пока стоит на своем / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

При этом Кейт не собирается действовать за спиной мужа. Ее позиция заключается скорее в том, чтобы постепенно восстановить диалог между Уильямом и Гарри, даже если прежние обиды пока остаются неразрешенными.

Почему принц Уильям не хочет мириться с Гарри

Уильям, по информации издания, по-прежнему болезненно воспринимает публичные заявления брата о королевской семье. Особое недовольство у него вызвали откровения Гарри в мемуарах "Запасной" и интервью, в которых обсуждались личные конфликты родственников, в том числе связанные с Кейт Миддлтон.

После отказа от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году Гарри и Меган Маркл обосновались в Калифорнии. Последующие интервью, документальные проекты и публикация книги принца еще сильнее обострили отношения между герцогом Сассекским и его родственниками.

Новый повод для разговоров о возможном примирении появился после возвращения Гарри в Великобританию вместе с Меган и детьми. Однако само присутствие семьи в стране пока не означает, что братья готовы встретиться и уладить конфликт.

При чем здесь принцесса Диана

Дополнительное внимание к отношениям Уильяма и Гарри может привлечь 30-я годовщина гибели их матери - принцессы Дианы, которую будут отмечать в августе 2027 года.

По сведениям издания, Гарри и Меган работают над телевизионным проектом, посвященным памяти Дианы. Уильям, как утверждается, отказался от участия в отдельной похожей инициативе. Пока неизвестно, смогут ли памятные мероприятия стать поводом для совместного появления братьев.

Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Оба принца были еще детьми, когда Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. На протяжении многих лет общая утрата оставалась важной частью их семейной истории, однако сейчас отношения между братьями остаются напряженными.

Кейт переживает за будущее семьи

Как утверждают источники RadarOnline, принцесса Уэльская также опасается, что затянувшаяся вражда может повлиять на ее детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Она якобы считает, что сохранение семейных связей важнее, чем бесконечное поддержание старых обид.

Сообщается, что король Карл III тоже хотел бы улучшения отношений с младшим сыном. В июле монарх встречался с Гарри и внуками. Однако Уильям, по словам источников, не готов закрыть глаза на заявления брата, которые, как он считает, подорвали доверие внутри семьи.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Сам Уильям и Гарри последний раз появлялись вместе на публике в июле 2021 года - на церемонии открытия памятника принцессе Диане в Кенсингтонском дворце.

Важно отметить, что сведения о разногласиях между Кейт и Уильямом основаны на утверждениях источников RadarOnline и не подтверждены официальными заявлениями представителей королевской семьи.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от возможности присоединиться к королю Карлу III, принцу Уильяму и остальным членам монаршей семьи для традиционного празднования Рождества в поместье Сандрингем.

Ранее также стало известно о том, что популярному российскому телеведущему Дмитрию Диброву поставили неутешительный диагноз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Уильям Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред