Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Кейт пошла против Уильяма из-за Гарри: в королевской семье - новый конфликт

Алена Кюпели
19 октября 2026, 12:17
google news Подпишитесь
на нас в Google
В Королевской семье снова назревает новый конфликт и снова из-за принца Гарри.
Принц Уильям против Гарри и Меган
Принц Уильям против Гарри и Меган / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Какую позицию заняла Кейт Миддлтон
  • Почему она считает, что братьям нужно мириться

В британской королевской семье, предположительно, возникли новые разногласия.

По данным RadarOnline, Кейт Миддлтон считает, что принцу Уильяму стоит сделать шаг навстречу младшему брату Гарри, однако наследник престола пока не намерен восстанавливать отношения.

видео дня

Как утверждают источники издания, принцесса Уэльская все больше обеспокоена тем, что затянувшийся конфликт между братьями сказывается на всей семье. Она якобы убеждена: бесконечное ожидание, пока родственники самостоятельно уладят разногласия, не приближает их к примирению.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на красной дорожке
Принц Уильям пока стоит на своем / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

При этом Кейт не собирается действовать за спиной мужа. Ее позиция заключается скорее в том, чтобы постепенно восстановить диалог между Уильямом и Гарри, даже если прежние обиды пока остаются неразрешенными.

Почему принц Уильям не хочет мириться с Гарри

Уильям, по информации издания, по-прежнему болезненно воспринимает публичные заявления брата о королевской семье. Особое недовольство у него вызвали откровения Гарри в мемуарах "Запасной" и интервью, в которых обсуждались личные конфликты родственников, в том числе связанные с Кейт Миддлтон.

После отказа от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году Гарри и Меган Маркл обосновались в Калифорнии. Последующие интервью, документальные проекты и публикация книги принца еще сильнее обострили отношения между герцогом Сассекским и его родственниками.

Новый повод для разговоров о возможном примирении появился после возвращения Гарри в Великобританию вместе с Меган и детьми. Однако само присутствие семьи в стране пока не означает, что братья готовы встретиться и уладить конфликт.

При чем здесь принцесса Диана

Дополнительное внимание к отношениям Уильяма и Гарри может привлечь 30-я годовщина гибели их матери - принцессы Дианы, которую будут отмечать в августе 2027 года.

По сведениям издания, Гарри и Меган работают над телевизионным проектом, посвященным памяти Дианы. Уильям, как утверждается, отказался от участия в отдельной похожей инициативе. Пока неизвестно, смогут ли памятные мероприятия стать поводом для совместного появления братьев.

Меган Маркл и принц Гарри возвращаются в Великобританию
Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Великобританию / Фото Instagram/meghan

Оба принца были еще детьми, когда Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. На протяжении многих лет общая утрата оставалась важной частью их семейной истории, однако сейчас отношения между братьями остаются напряженными.

Кейт переживает за будущее семьи

Как утверждают источники RadarOnline, принцесса Уэльская также опасается, что затянувшаяся вражда может повлиять на ее детей - принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Она якобы считает, что сохранение семейных связей важнее, чем бесконечное поддержание старых обид.

Сообщается, что король Карл III тоже хотел бы улучшения отношений с младшим сыном. В июле монарх встречался с Гарри и внуками. Однако Уильям, по словам источников, не готов закрыть глаза на заявления брата, которые, как он считает, подорвали доверие внутри семьи.

инфографика Кейт Миддлтон
инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

Сам Уильям и Гарри последний раз появлялись вместе на публике в июле 2021 года - на церемонии открытия памятника принцессе Диане в Кенсингтонском дворце.

Важно отметить, что сведения о разногласиях между Кейт и Уильямом основаны на утверждениях источников RadarOnline и не подтверждены официальными заявлениями представителей королевской семьи.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от возможности присоединиться к королю Карлу III, принцу Уильяму и остальным членам монаршей семьи для традиционного празднования Рождества в поместье Сандрингем.

Ранее также стало известно о том, что популярному российскому телеведущему Дмитрию Диброву поставили неутешительный диагноз.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: принц Уильям

Уильям Артур Филип Луи Маунтбеттен-Виндзор, принц Уэльский - старший сын короля Великобритании Чарльза III и его первой жены - Дианы, принцессы Уэльской. Первый наследник британского престола (с 8 сентября 2022 года).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
скандал Кейт Миддлтон принц Уильям принц Гарри новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп готовит новые уступки для России: что еще получит Путин и чего ждать Украине

Трамп готовит новые уступки для России: что еще получит Путин и чего ждать Украине

13:14Аналитика
"Чтобы война закончилась": в США ответили, планируют ли встречу Трампа, Путина и Си

"Чтобы война закончилась": в США ответили, планируют ли встречу Трампа, Путина и Си

12:34Война
В Киеве ракетный удар повредил зоопарк "Зверополис" в ТРЦ "Космополит": что с животными

В Киеве ракетный удар повредил зоопарк "Зверополис" в ТРЦ "Космополит": что с животными

12:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дефицит и стремительный рост цен: какой продукт подорожает уже зимой

Дефицит и стремительный рост цен: какой продукт подорожает уже зимой

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Бананы останутся свежими до двух недель: о простой хитрости знают единицы

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

Эксперты призвали заворачивать яблоки в газету: в чем причина

Эксперты призвали заворачивать яблоки в газету: в чем причина

Последние новости

13:26

Червивых яблок станет значительно меньше: зачем садоводы обертывают яблони картоном

13:23

Что сделать до Нового года, чтобы привлечь благосостояние и успех: 7 ритуалов

13:14

Трамп готовит новые уступки для России: что еще получит Путин и чего ждать Украине

12:58

Как сварить свеклу за 15 минут: секрет быстрого приготовления

12:57

Посевной календарь на ноябрь 2026 года — благоприятные дни для сада и огорода

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
12:57

Гладиолусы отблагодарят пышным цветением: когда выкапывать луковицы и где их хранить

12:45

Ангел Victoria's Secret вышла на подиум спустя месяц после родов и поразила фигуройВидео

12:34

"Чтобы война закончилась": в США ответили, планируют ли встречу Трампа, Путина и Си

12:30

Гороскоп Таро на завтра 20 октября: Близнецам - свой день, Рыбам - выгорание

Реклама
12:17

Кейт пошла против Уильяма из-за Гарри: в королевской семье - новый конфликт

12:08

Осталось пять лет: российскому шоумену подтвердили неутешительный диагноз

12:08

В Киеве ракетный удар повредил зоопарк "Зверополис" в ТРЦ "Космополит": что с животнымиФото

11:55

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораВидео

11:50

Китайский гороскоп на завтра, 20 октября: Тиграм - простота, Кроликам - цели

11:46

Проблема с воспитанием или хороший знак: почему дети подражают плохому поведению

11:40

Ночь, когда исчезает грань: когда в Украине будут отмечать Хэллоуин в 2026 году

11:24

Раненый звезда "Мастер шеф" вытянул побратима и прошел много километров

11:15

Более полумиллиона семей без света: Россия массированно атаковала энергетику Украины

11:12

Зеленский раскрыл подробности ночной баллистической атаки РФ и раскритиковал партнеровФото

11:03

Как за три минуты размягчить сливочное масло из холодильника — лайфхак

Реклама
11:03

Зачем класть корицу в кошелек — секретный трюк для финансового успеха

10:57

Теннисистка Свитолина приняла тяжелое решение: о чем она сообщила

10:56

Лицо в синяках: жена Павлика показала артиста после экстренной операции

10:47

"Не техническая проблема": Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет Patriot

10:24

Вручную или в посудомоечной машине: как дешевле мыть посуду

10:11

"Ничего не рассказывает": сын Королевой принял решение сбежать из РФ

09:55

Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

09:51

Баллистика, крылатые ракеты и рой дронов: в ВС раскрыли подробности атаки РФ

09:37

Удар РФ по Киевщине: есть погибшая и раненые, людей ищут под завалами

09:29

Самый простой рецепт баклажанов на зиму — готовятся из четырёх ингредиентов

09:06

Судьбу Украины хотят решать без Киева и ЕС: Путин предложил саммит с Трампом и Си

08:39

Как сделать свечу из яблока, которая спасёт во время блэкаута - лайфхак

08:07

Партнеры снова не предупредили Украину о запуске баллистики по Киеву — СМИФото

07:41

Удар РФ по Днепру: пострадала 84-летняя женщина, под завалами могут оставаться люди

06:59

Победа без войны с Альянсом: Маляр объяснила, как Россия будет воевать с НАТОмнение

06:44

Россия ударила по Киеву баллистикой: погибла 21-летняя девушка, нарушена работа метро

05:11

Чем заменить хрен в банках с соленьями: есть несколько удачных альтернатив

04:00

Удача сама постучится в дверь: четырем знакам зодиака скоро сказочно повезет

03:33

Использование втулок от туалетной бумаги в октябре: неожиданный трюк

02:13

Посеревшая постель засияет белизной: что нужно добавить во время стирки

Реклама
00:16

"Ее океаны утрачены": Трамп удивил заявлением об Украине и "атаковал" Зеленского

18 октября, воскресенье
23:31

В Киеве прогремели взрывы, РФ била баллистикой: что известно о "прилетах"

22:46

Отбивные получатся сочными и нежными: что нужно сделать с мясом перед жаркой

22:33

"Вынуждает нас к капитуляции": Зеленский сделал новое заявление в адрес Трампа

21:38

"Моя ответственность": громкое заявление Зеленского насчет выборов президента

21:36

Проблема не в Путине: Портников объяснил, чем Трамп отличается от Клинтонамнение

20:57

Отключение света 19 октября: в Укрэнерго раскрыли, будут ли ограничения в понедельник

20:37

Россия готовит удар баллистикой по Украине: какие регионы станут целью

20:23

У Трампа жестко ответили Зеленскому и раскрыли цель дизельного сговора с РФ

19:46

8 вещей, которые нужно выбросить из дома до Нового года: о них часто забывают

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять