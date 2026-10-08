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Переезд с Меган обернулся для Гарри депрессией: принц сделал признание

Алена Кюпели
8 октября 2026, 18:20
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Принц Гарри поделился очень личным и рассказал о состоянии своего ментального состояния.
Меган Маркл обратилась к принцу Гарри
Принц Гарри впал в депрессию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган

Кратко:

  • По какой причине Гарри впал в депрессию
  • Как это связано с его матерью - принцессой Дианой

Принц Гарри впервые подробно рассказал о тяжелом эмоциональном состоянии, которое пережил после переезда в Канаду вместе с Меган Маркл и их маленьким сыном Арчи в конце 2019 года.

Как пишет People, по словам герцога Сассекского, спустя всего несколько дней после смены обстановки он столкнулся с неожиданным "адреналиновым откатом".

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Своими воспоминаниями 42-летний Гарри поделился в новом выпуске MasterClass Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, посвященном переживанию утраты, травме и восстановлению. В разговоре с нейробиологом и специалистом по психологии горя доктором Мэри-Фрэнсис О’Коннор принц откровенно рассказал о собственном опыте.

Принц Гарри с детьми
Принц Гарри с детьми / фото: instagram.com, meghan

По словам Гарри, до переезда его организм долгие годы находился в состоянии постоянного напряжения. Поэтому, оказавшись вдали от стрессовой среды, он неожиданно почувствовал резкий спад.

"Через два или три дня я испытал этот адреналиновый откат - то, чего раньше никогда не чувствовал", - рассказал принц.

Гарри признался, что внезапно перестал нормально функционировать в повседневной жизни.

"Мне казалось, что мне нужен стресс, чтобы адреналин заставлял мой мозг работать. Я стал бесполезен по дому", - вспоминал он. А затем сделал еще более откровенное признание: примерно на две недели он впал в депрессию и чувствовал, что не способен нормально жить без постоянного напряжения.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл долгое время жили в США/ фото: instagram.com, Меган Маркл

Переезд в Канаду для Гарри и Меган стал частью масштабных перемен в их жизни. Супруги хотели получить пространство вдали от постоянного внимания британской прессы и королевской семьи. В январе 2020 года они объявили о решении отказаться от статуса работающих членов королевской семьи.

Однако, как теперь признается Гарри, физическое удаление от источника стресса не означало мгновенного облегчения. Напротив, именно тогда он впервые особенно остро почувствовал последствия многолетнего эмоционального напряжения.

Герцог также связал свое состояние с непрожитой травмой после смерти матери - принцессы Дианы. Она погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда Гарри было всего 12 лет.

Принц признался, что долгие годы практически не позволял себе открыто переживать горе.

"15–20 лет, когда меня спрашивали: "Ты в порядке?", я отвечал: "Я в порядке". Это было оцепенение, эмоциональное отключение", - рассказал Гарри.

По его словам, постоянное внутреннее напряжение стало своеобразным двигателем его жизни. Именно оно, как считает Гарри, в том числе подтолкнуло его к службе в армии.

Сегодня Гарри утверждает, что постепенно научился иначе относиться к собственному прошлому и горю. Одним из важнейших изменений для него стало осознание того, что счастье не означает предательство памяти матери.

"Я обнаружил, что она просто хотела, чтобы я был счастлив", - добавил он.

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О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

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