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Уильям в ярости: Гарри готовит удар для королевской семьи

Алена Кюпели
8 октября 2026, 07:09
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Принц Гарри решил снять фильм о принцессе Диане и ключевую роль выделил своей жене Меган Маркл.
Принц Уильям против Гарри и Меган
Принц Уильям и Гарри могут поссориться еще сильнее / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com; instagram.com, princeandprincessofwales

Кратко:

  • Какую роль планирует Гарри для своей жены
  • Почему это может взбесить принца Уильяма

Принц Гарри якобы готовит новый фильм о своей матери, принцессе Диане, приуроченный к 30-й годовщине ее гибели.

Как утверждает RadarOnline, в проекте герцог Сассекский хочет отвести особую роль своей супруге Меган Маркл.

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По данным издания, речь идет о телевизионном фильме, посвященном жизни Дианы и ее трагической смерти в 1997 году. Предполагается, что Меган станет не просто эпизодической участницей проекта, а будет "голосом" истории принцессы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на красной дорожке
Принц Уильям может серьезно поскандалить с Гарри / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"Меган не получает камео - она становится голосом истории Дианы", - заявил источник издания. По его словам, именно голос герцогини будет сопровождать зрителей на протяжении фильма.

Таким образом, Гарри якобы решил сделать супругу одной из центральных фигур проекта, который может выйти к 30-летию со дня гибели Дианы в августе 2027 года.

При этом предполагаемый фильм уже стал причиной нового напряжения между Гарри и его старшим братом Уильямом. Источники RadarOnline утверждают, что наследник британского престола крайне негативно относится к идее проекта и опасается, что в нем могут прозвучать новые подробности о королевской семье.

Меган Маркл показала дочь Лилибет
Меган Маркл может стать голосом Дианы / Фото Instagram/meghan

"Для Уильяма это переход черты, которую уже нельзя будет вернуть назад", - рассказал другой собеседник издания.

Особенно болезненным для Уильяма, как утверждается, стало то, что Гарри может вновь публично рассказывать о своей матери и семейных отношениях. Источник сравнил ситуацию с выходом мемуаров принца "Запасной" (Spare), которые в 2023 году стали причиной нового витка конфликта между братьями.

При этом ни Гарри и Меган, ни представители Netflix пока официально не подтвердили существование такого проекта. У супругов есть соглашение с платформой, однако конкретные детали возможного фильма о Диане публично не раскрывались.

Меган Маркл
Меган Маркл / Инфографика Главред

Гарри уже не впервые обращается к памяти матери в своих проектах. В 2017 году он вместе с Уильямом участвовал в документальном фильме "Диана, наша мать: ее жизнь и наследие", посвященном 20-летию со дня смерти принцессы.

Теперь, спустя еще десять лет, братья, похоже, могут вновь оказаться по разные стороны - на этот раз из-за того, каким именно образом следует рассказывать миру историю их матери.

Если информация о новом проекте подтвердится, его появление может стать особенно громким на фоне продолжающегося конфликта между Гарри и Уильямом. Ведь 31 августа 2027 года исполнится ровно 30 лет со дня гибели Дианы, а интерес к ее жизни и наследию по-прежнему остается огромным.

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О персоне: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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