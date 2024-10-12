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Подает важный сигнал: почему кот мурлычет как трактор - откуда на раздается звук

Юрий Берендий
12 октября 2024, 15:52
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Кошачье мурлыканье - это не только милое звуковое явление, но и сложный процесс, который помогает животным справляться со стрессом, отмечают эксперты.
Подает важный сигнал: почему кот мурлычет как трактор - откуда на раздается звук
Почему кот мурчит как трактор - как кошки мурлыкают и откуда раздается звук / Коллаж Главред, фото: скриншот

Мурлыканье котов - одна из самых распространенных и загадочных поведенческих черт, которые мы наблюдаем у наших домашних любимцев. Часто, когда мы гладим кота, он начинает мурлыкать, и это воспринимается как признак удовольствия и спокойствия. Однако это далеко не единственная причина, почему коты мурлыкают. Зооэксперты с YouTube-канала AnimalWised объясняют, почему кот мурчит как трактор.

Когда кот мурчит, что это значит

По словам зооэкспертов AnimalWised, мурлыканье во время того, как его гладят - это один из способов, с помощью которого кот выражает своё удовольствие и комфорт.

"Пребывание рядом с вами и ощущение массажа от ваших ласк вызывает у кота приятные эмоции", - отмечают они.

Взрослые коты чаще используют мурлыканье для общения с человеком, чем с другими котами, и это преимущественно положительный сигнал, указывающий на безопасность и комфорт в присутствии владельца.

Смотрите видео о том, почему кот мурчит, если его гладить:

Почему кошка мурлычет рядом с хозяином

Мурлыканье также имеет свои корни в детстве котов. Как отмечают эксперты, еще будучи котятами, они учатся мурлыкать, когда их мама-кошка пытается успокоить, позвать или научить их. Эта модель поведения сохраняется и во взрослом возрасте, когда мурлыканье во время груминга между котами способствует укреплению социальных связей.

"Такое же поведение продолжается и в отношениях между котами и людьми, поскольку кошки взаимодействуют с нами, так же как с другими кошачьими", - отмечают эксперты.

Что известно о AnimalWised

AnimalWised - это образовательная инициатива, основанная в 2015 году с целью просвещения пользователей по различным вопросам, связанным с животными. В команду проекта входят журналисты, ветеринары, этологи и зоопсихологи, которые имеют страсть к животным во всех их проявлениях. Цель AnimalWised - создать ресурс, где пользователи могут исследовать различные аспекты животного мира. В то же время, отмечается, что информация, которую предоставляют специалисты AnimalWised имеет исключительно информативный характер и не заменяет профессиональную консультацию, необходимую для оказания помощи конкретному животному.

Почему кошка мурчит и перебирает лапками

Еще одной причиной мурлыканья может быть попытка что-то попросить.

"Чем срочнее сообщение, тем интенсивнее будет мурлыканье кота", - объясняют эксперты AnimalWised.

В таких случаях мурлыканье часто сопровождается мяуканьем или другими звуками. Например, кот может просить у вас лакомство или игру, или же намекать, что его следует погладить на другой части тела.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Счастливы ли кошки, когда громко мурлыкают

Как утверждают зооэксперты, мурлыканье может быть также механизмом борьбы со стрессом или страхом. Если ваш кот напуган или испытывает тревогу, поглаживание может вызвать мурлыканье как попытку успокоиться.

"В этот момент мурлыканье помогает восстановить равновесие в организме кошки и бороться с негативными эмоциями", - отмечают они.

Почему кошки мурлыкают

Наконец, мурлыканье может быть индикатором того, что ваша кошка испытывает боль или дискомфорт. Это своеобразный способ самоуспокоения.

"Если ваша кошка начинает мурлыкать, когда вы ее гладите во время болезни или травмы, это может быть естественной реакцией на облегчение боли", - утверждают эксперты.

Другими признаками, что ваш кот болен, могут быть вялость, потеря аппетита или проблемы с передвижением.

Как коты мурлыкают - откуда раздается звук мурлыканья

Коты могут мурлыкать не только от удовольствия. Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", кошачье мурлыканье часто возникает как ответ на различные эмоции, включая стресс.

"Коты могут мурлыкать от чего-либо, что выводит их из равновесия", - объясняют они.

Смотрите видео о том, как мурчат коты:

Основная причина этого кроется в нервной системе кошки, которая контролирует мышцы внутри ее гортани. Когда эти мышцы сжимают или расширяют голосовые связки, воздух, проходя через них во время вдоха и выдоха, создает вибрацию - именно это мы слышим как мурлыканье.

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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