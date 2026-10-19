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Что сделать до Нового года, чтобы привлечь благосостояние и успех: 7 ритуалов

Марина Иваненко
19 октября 2026, 13:23
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Что нужно сделать к Новому году, чтобы символически привлечь благосостояние и успех? Семь ритуалов, которые помогут подготовить дом и привести в порядок планы.
Как привлечь благосостояние в 2027 году
Как привлечь благосостояние в 2027 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как встретить Новый год 2027, чтобы привлечь достаток
  • Семь ритуалов для привлечения успеха
  • Что стоит сделать до Нового года

К Новому году 2027 многие люди будут стремиться завершить старые дела, навести порядок в доме и определить цели на будущее. Существуют также символические ритуалы, которые связывают с привлечением достатка, финансового благополучия и успеха. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Gazeta.ua, подготовка дома и постановка целей перед новогодними праздниками могут стать частью личных традиций. Сторонники эзотерических практик считают, что определенные действия накануне 2027 года символизируют очищение от прошлого и открывают путь к новым возможностям. В то же время научных доказательств того, что такие ритуалы способны притягивать деньги или гарантировать успех, нет.

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1. Очистите пространство перед праздниками

Прежде чем ставить новогоднюю елку, стоит провести уборку и избавиться от вещей, которыми давно не пользуются. Особое внимание можно уделить подоконникам, полкам, зеркалам и труднодоступным уголкам.

В символических практиках уборку ассоциируют с завершением старого этапа и подготовкой к переменам. После наведения порядка можно проветрить комнаты и зажечь свечу, соблюдая правила пожарной безопасности.

Сторонники таких ритуалов советуют мысленно попрощаться с неприятными событиями 2026 года и произнести: "Я отпускаю всё, что мешало мне в прошлом".

Об источнике: Gazeta.ua

Gazeta.ua - один из самых популярных и старейших украинских общественно-политических информационных веб-порталов, основанный в 2006 году. Издание круглосуточно освещает оперативные новости Украины и мира, события в сфере политики, экономики, культуры, спорта, а также публикует аналитические материалы, интервью и полезные бытовые и лайфстайл-советы для широкой аудитории.

2. Запишите три главных желания на 2027 год

Накануне Нового года выделите время, чтобы определить три важнейшие цели на 2027 год. Это могут быть финансовые планы, профессиональные достижения, обучение, путешествия или изменения в личной жизни.

Желания лучше формулировать конкретно. Например, вместо абстрактного стремления к благосостоянию можно определить сумму сбережений, которую хочется накопить в течение года, или запланировать шаги по увеличению дохода.

Запишите свои намерения на отдельном листе и положите его возле елки. В символических новогодних традициях это считается способом закрепить желания. А с практической точки зрения записанные цели помогают лучше понять собственные приоритеты и превратить мечты в конкретные планы.

3. Проведите символический ритуал очищения

Перед наступлением 2027 года можно найти несколько минут для спокойного отдыха, умыться или помыть руки теплой водой.

Во время этого простого ритуала предлагается мысленно отпустить усталость, напряжение и переживания, накопленные в течение 2026 года. По желанию можно произнести: "Я открываю новый этап своей жизни".

В эзотерических представлениях вода символизирует очищение и обновление. Однако её влияние на будущие события остаётся символическим. Практическая польза такого обычая заключается в возможности остановиться, отдохнуть и настроиться на новый год.

4. Избавьтесь от ненужных вещей

Перед праздниками пересмотрите одежду, книги, посуду и другие домашние вещи. То, чем вы больше не пользуетесь, но что остаётся в хорошем состоянии, можно передать родственникам, знакомым или людям, которые в этом нуждаются.

В символических практиках освобождение пространства связывают с готовностью принимать новые возможности. Считается, что отказ от лишнего помогает избавиться от привязанности к прошлому и освободить место для перемен.

В то же время такая традиция имеет практический смысл: в доме становится больше порядка, а полезные вещи обретают вторую жизнь.

5. Выберите новогодний наряд по цвету

Сторонники символических практик придают особое значение цветам праздничной одежды. Считается, что определенные оттенки помогают подчеркнуть намерения на 2027 год.

  • Светлые оттенки символизируют гармонию, спокойствие и новое начало.
  • Красный цвет ассоциируется с любовью, страстью и решимостью.
  • Золотой цвет связывают с достатком, процветанием и финансовым успехом.

Для праздничного образа можно выбрать один из этих цветов или сочетать несколько оттенков. Главное - чтобы одежда была удобной и нравилась тому, кто её носит. Цвет наряда не определяет финансовое положение или будущие события, однако может помочь создать праздничное настроение.

6. Положите монету под праздничную скатерть

Один из символических ритуалов для привлечения достатка связан с монетой. Согласно этой традиции, вечером 31 декабря 2026 года под праздничную скатерть кладут монету золотистого цвета, которая олицетворяет благополучие и финансовую стабильность в 2027 году.

Сторонники этого обычая считают, что такой жест символизирует пожелание материального благополучия семье на весь следующий год. Монету можно оставить под скатертью на время праздничного ужина, а затем положить в отдельное место в качестве памятного символа.

Научного подтверждения того, что этот ритуал влияет на доходы, нет. Однако он может стать приятной семейной традицией, которая будет напоминать о важности сбережений, разумного планирования расходов и заботы о финансовом будущем.

7. Погасите долги и приведите в порядок финансы

В конце 2026 года полезно пересмотреть свои финансовые обязательства. Если есть возможность, погасите небольшие займы, рассчитайтесь по счетам и выясните, какие платежи нужно будет произвести в начале 2027 года.

В народных поверьях считается, что встречать Новый год без долгов - хорошая примета, символизирующая финансовую свободу и достаток. В то же время не стоит спешить с выплатами за счет последних сбережений или брать новые займы, чтобы формально закрыть старые.

Если погасить все обязательства до праздника невозможно, можно составить реалистичный график выплат. Определите сумму, которую можете регулярно откладывать, проверьте обязательные расходы и установите приоритеты. Такой подход поможет начать 2027 год с более четким пониманием своего финансового положения.

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