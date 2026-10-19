Ночь, когда исчезает грань: когда в Украине будут отмечать Хэллоуин в 2026 году

Хэллоуин в 2026 году будут отмечать 31 октября. Узнайте, откуда взялся этот праздник, почему вырезают тыквы и какие традиции связаны с этой датой.

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Дата Хэллоуина в Украине в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Когда отмечают Хэллоуин в 2026 году

Откуда происходит праздник и его название

Почему главным символом стала тыква

Хэллоуин ежегодно отмечают в конце октября. Этот праздник ассоциируется с костюмами, вырезанными тыквами, тематическими вечеринками и детскими развлечениями. Откуда происходит Хэллоуин, когда его будут праздновать в Украине в 2026 году и какие традиции связаны с этой датой? Главред расскажет более подробно.

Когда отмечают Хэллоуин в 2026 году

Как сообщает туристическо-информационный портал Visit Ukraine, в 2026 году Хэллоуин в Украине и мире приходится на 31 октября, субботу.

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Основные празднования традиционно проходят вечером накануне Дня всех святых. Тематические мероприятия, вечеринки и детские развлечения нередко организуют в течение всех выходных.

В Украине Хэллоуин не является официальным государственным праздником или нерабочим днем. В то же время в последние годы он стал заметной частью городской культуры. Кафе, рестораны и торговые центры украшают интерьеры в тематическом стиле, а желающие устраивают костюмированные вечера и тематические фотосессии.

Откуда берет начало Хэллоуин

Историю Хэллоуина связывают с древним кельтским праздником Самайн, который символизировал завершение сезона сбора урожая и начало холодного времени года. Согласно верованиям кельтов, в этот период граница между миром живых и миром духов становилась особенно тонкой.

С распространением христианства древние обычаи постепенно переплелись с церковными традициями. Название Halloween происходит от английского All Hallows’ Eve - вечера накануне Дня всех святых, который отмечается 1 ноября.

Современный облик Хэллоуин приобрел прежде всего в США, куда традиции праздника привезли переселенцы из Ирландии и Шотландии. Со временем он превратился в масштабное культурное событие с костюмированными вечеринками, тематическими украшениями, сладостями и развлечениями для детей и взрослых.

Сегодня Хэллоуин празднуют во многих странах мира, хотя обычаи и масштабы празднования различаются в зависимости от местных традиций.

Видео о том, как появился Хэллоуин, можно посмотреть здесь:

Почему на Хэллоуин вырезают тыквы

Один из самых известных символов Хэллоуина - тыква с вырезанным лицом и свечой внутри. Такой фонарь называют Jack-o’-lantern, или "фонарь Джека".

Согласно ирландской легенде, хитрец по имени Джек дважды обманул дьявола и добился обещания, что тот не заберёт его душу в ад. Однако после смерти Джек не попал в рай из-за своих поступков, а в ад его тоже не пустили. По преданию, дьявол дал ему кусок тлеющего угля, чтобы освещать путь во тьме. Джек положил уголек в выдолбленную репу и отправился бродить по миру.

Сначала в Ирландии и Шотландии для изготовления таких фонарей использовали репу и брюкву. Когда традиция распространилась в Северной Америке, местные жители начали вырезать тыквы. Они были более доступными, крупными и удобными для создания разнообразных узоров.

Со временем тыквенные фонари стали неотъемлемым атрибутом праздника. Ими украшают дворы, подоконники, витрины магазинов и помещения, создавая характерную атмосферу Хэллоуина.

Как празднуют Хэллоуин в мире и в Украине

Традиции Хэллоуина в других странах

В США, Канаде, Ирландии и Великобритании одной из самых известных традиций является trick-or-treat - обход домов детьми в костюмах с просьбой дать сладости. Английское выражение буквально передает идею выбора между угощением и шуткой.

Хозяева заранее готовят конфеты, шоколад и другие угощения для маленьких гостей. Дети наряжаются в костюмы призраков, ведьм, скелетов, сказочных персонажей и героев популярных фильмов.

Не менее популярны тематические вечеринки, конкурсы костюмов, просмотры фильмов ужасов и украшение домов. Тыквы, искусственная паутина, фигуры призраков и декоративные скелеты создают праздничную атмосферу.

Как отмечают Хэллоуин в Украине

В Украине Хэллоуин не относится к традиционным национальным праздникам, однако его отмечают молодежь, семьи с детьми и любители тематических развлечений.

В крупных городах организуют костюмированные вечеринки, тематические фестивали, мастер-классы по вырезанию тыкв и просмотры фильмов ужасов. Кафе, рестораны и магазины оформляют пространство в соответствующем стиле, а для детей проводят развлекательные мероприятия.

В то же время украинская культура имеет собственные обрядовые традиции, связанные с переодеваниями и масками. Например, во время Маланки и Щедрого вечера участники традиционных обрядов переодеваются в фольклорных персонажей, ходят с щедривками и разыгрывают сценки.

Эти обычаи имеют иное историческое и обрядовое происхождение, поэтому их не стоит считать украинским аналогом Хэллоуина.

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