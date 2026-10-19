Проблема с воспитанием или хороший знак: почему дети подражают плохому поведению

Вы узнаете:
- Почему дети перенимают привычки и поведение других людей
- Как подражание помогает детям познавать мир
Дети учатся не только благодаря объяснениям взрослых, но и через наблюдение за поведением окружающих. Именно поэтому ребенок может перенимать как хорошие привычки, так и нежелательные поступки других детей.
Главред узнал, что психолог Марина Романенко на своем YouTube-канале объяснила, почему подражание является естественным механизмом обучения и почему родителям важно понимать эту особенность детского развития.
Почему дети копируют плохое поведение других
Подражание - один из способов, с помощью которого дети познают мир и усваивают модели поведения. Наблюдая за сверстниками, ребенок может повторять их слова, жесты, привычки и поступки. При этом он не всегда различает, какое поведение является приемлемым, а какое может быть нежелательным.
"Они всё копируют, и плохое, и хорошее, всё, что видят, так люди учатся, представляете", - отметила психолог.
Марина Романенко обращает внимание на то, что подражание является одним из основных способов, с помощью которых люди учатся. Поэтому повторение ребенком увиденного не стоит автоматически воспринимать как признак проблем в развитии.
"Я всегда говорю, что это здорово, это показатель того, что у вас здоровый ребенок. Он копирует все: и хорошее, и плохое", - подчеркнула психолог.
Смотрите видео с объяснением психолога:
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О персоне: Марина Романенко
Марина Романенко – практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".
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