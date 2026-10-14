Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов

Вы узнаете:
- Как правильно установить ограничения на гаджеты для детей
- Почему не стоит позволять ребенку часами сидеть в телефоне
Ограничение использования гаджетов детьми требует последовательности, четких правил и спокойной реакции родителей. Вместо постоянных ссор из-за телефона важно установить понятные границы использования экрана и не позволять ребенку проводить за ним чрезмерное количество времени.
Главред узнал, что психолог Марина Романенко на своем YouTube-канале объяснила , почему не стоит превращать ограничения на гаджеты в бесконечные конфликты и почему родителям важно контролировать время, которое ребенок проводит со смартфоном.
Как правильно ограничивать использование гаджетов детьми
Ограничение времени перед экраном - это не наказание, а часть воспитания. Родителям важно определить правила пользования телефоном и придерживаться их, не превращая каждую попытку завершить просмотр видео или игру в конфликт.
Постоянные крики и многократные запреты не заменяют понятных границ. Ребенок должен постепенно усвоить, сколько времени он может пользоваться гаджетом и когда нужно отложить его. В то же время родителям стоит следить, чтобы смартфон не вытеснял другие занятия и общение.
"Это не должно быть 125 криков. Телефон нужно просто забрать", - подчеркнула психолог.
Почему нельзя позволять ребенку сидеть в телефоне по 8 часов
Длительное пользование гаджетами может отнимать время, которое ребенок мог бы посвятить активным играм, общению с родителями, творчеству и другим занятиям.
Смотрите видео с объяснением психолога:
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О персоне: Марина Романенко
Марина Романенко - практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".
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