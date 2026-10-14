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Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов

Анна Косик
14 октября 2026, 12:15
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Психолог объяснила, как избежать ссор из-за того, что ребенок проводит много времени в телефоне.
Без крика и ссор: как правильно ограничивать детей в использовании гаджетов
Ограничивать время, которое дети проводят перед экраном, можно без ссор / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Как правильно установить ограничения на гаджеты для детей
  • Почему не стоит позволять ребенку часами сидеть в телефоне

Ограничение использования гаджетов детьми требует последовательности, четких правил и спокойной реакции родителей. Вместо постоянных ссор из-за телефона важно установить понятные границы использования экрана и не позволять ребенку проводить за ним чрезмерное количество времени.

Главред узнал, что психолог Марина Романенко на своем YouTube-канале объяснила , почему не стоит превращать ограничения на гаджеты в бесконечные конфликты и почему родителям важно контролировать время, которое ребенок проводит со смартфоном.

видео дня

Как правильно ограничивать использование гаджетов детьми

Ограничение времени перед экраном - это не наказание, а часть воспитания. Родителям важно определить правила пользования телефоном и придерживаться их, не превращая каждую попытку завершить просмотр видео или игру в конфликт.

Постоянные крики и многократные запреты не заменяют понятных границ. Ребенок должен постепенно усвоить, сколько времени он может пользоваться гаджетом и когда нужно отложить его. В то же время родителям стоит следить, чтобы смартфон не вытеснял другие занятия и общение.

"Это не должно быть 125 криков. Телефон нужно просто забрать", - подчеркнула психолог.

Почему нельзя позволять ребенку сидеть в телефоне по 8 часов

Длительное пользование гаджетами может отнимать время, которое ребенок мог бы посвятить активным играм, общению с родителями, творчеству и другим занятиям.

Смотрите видео с объяснением психолога:

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О персоне: Марина Романенко

Марина Романенко - практикующий психолог, сертифицированный коуч, основательница Академии профессионального родительства, владелица школы и детского сада "Первая детская академия".

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