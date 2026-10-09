В "Дии" начали бета-тестирование двух детских пособий: что нужно знать родителям

В министерстве сообщили, что в ближайшее время в приложении появится ещё одна выплата, доступная для родителей.

https://glavred.info/mamam/v-dii-nachali-beta-testirovanie-dvuh-detskih-posobiy-chto-nuzhno-znat-roditelyam-10802576.html Ссылка скопирована

Украинские родители теперь могут по-новому оформить пособия на ребенка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

В приложении "Дии" стартовало бета-тестирование двух детских пособий

Вскоре в приложении начнут тестировать пособие "еЯсла"

В Украине началось пилотное бета-тестирование двух детских выплат в приложении "Дия". Речь идет о пособии в связи с беременностью и родами и пособии по уходу за ребенком до одного года.

Об этом сообщили в Минсоцполитики. Министерство совместно с Минцифрой уже завершило альфа-тестирование. Теперь технические команды проверяют работу услуг на следующем этапе - от подачи заявления до принятия решения о назначении пособия.

видео дня

"Приложение "Дия" и Единая информационная система социальной сферы будут автоматически собирать необходимые данные. Проверки будут проводиться через государственные реестры и информационные системы, после чего система автоматически сформирует проект решения", - говорится в сообщении.

Сотруднику ПФУ останется проверить и согласовать его в срок до трех рабочих дней.

"Это должно сделать процесс от подачи заявления до назначения пособия и получения средств значительно быстрее и удобнее. Также в скором времени начнется пилотное бета-тестирование пособия для работающих родителей - "еЯсла", - добавили в министерстве.

Программа єЯсла / Инфографика: Главред

Детские выплаты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в 2026 году в Украине ввели единовременное денежное пособие в размере 50 000 грн для всех женщин, родивших ребенка. Выплата будет начисляться сразу после родов.

Ранее сообщалось, что существует два варианта оформления пособия при рождении ребенка. Первый - это подача заявления в Пенсионный фонд Украины. Также можно подать заявку через сервис "єМалятко" на портале "Дія".

Накануне стало известно, что пособие в связи с беременностью и родами для незастрахованных лиц также изменилось. Теперь оно составляет 7 000 грн. Столько же выплачивают родителям ежемесячно в качестве пособия на уход за ребенком до 1 года.

Читайте также:

Об источнике: Минсоцполитики Министерство социальной политики Украины - центральный орган исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере социальной защиты. Деятельность Министерства направляется и координируется Кабинетом Министров Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред