Будут ли высылать повестки через "Дию": Минцифры поставило точку в слухах

В Минцифры объяснили свою принципиальную позицию по поводу электронных повесток.

Будут ли повестки в "Дии"

Кратко:

Электронных повесток в "Дии" не будет

Минцифры не планирует внедрять эту функцию

Использование приложения в качестве механизма принуждения подорвет доверие пользователей

Министерство цифровой трансформации не планирует внедрять электронные повестки в приложении "Дия". Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

"Повесток в "Дии" не будет. Команда Минцифры не работает над этим и не планирует внедрять подобный функционал в будущем", — говорится в заявлении. видео дня

Ранее народный депутат Юлия Яцик заявила в эфире "Апостроф TV", что отправку повесток в "Дию" рассматривают как часть реформы Территориальных центров комплектования и соцподдержки и усиления мобилизации.

Что говорят в Минцифры

Впрочем, и.о. министра цифровой трансформации Александр Борняков подчеркнул, что внедрение электронных повесток не планируется и не разрабатывается. По его словам, "Дия" создавалась как инструмент удобного государства-партнера, и использование ее в качестве механизма принуждения подорвет доверие миллионов пользователей.

"Минцифры не рассматривает, не разрабатывает и не планирует внедрять электронные повестки ни в "Дии", ни в других наших продуктах. Это принципиальная позиция, которая остается неизменной... В сфере обороны наш фокус другой — мы стремимся минимизировать бюрократию для тех, кто уже служит", - заявил он в интервью SPEKA.

Как сообщал Главред, в Верховной Раде рассматривают ограничения для военнослужащих, самовольно покинувших часть, и для военнообязанных, нарушающих правила учета. Законопроекты предусматривают блокировку банковских операций, ограничение административных услуг, кредитов и права управления транспортом.

Также в Украине планируют усилить мобилизацию. Обещают более жесткие меры для тех, кто самовольно покинул часть, и проверку бронюваний.

Кроме того, 25 марта министр обороны Михаил Федоров встретился со штурмовыми подразделениями и пехотой из 13 воинских частей на фронте. Он анонсировал пересмотр условий службы — сроков и денежного обеспечения для этих подразделений, а также обсуждал будущую реформу мобилизации.

Об источнике: Министерство цифровой трансформации Украины Министерство цифровой трансформации Украины — центральный орган исполнительной власти, отвечающий за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, интероперабельности — взаимодействия сетевых систем на базе унифицированных интерфейсов или протоколов, внедрения электронных услуг и развития цифровой грамотности граждан. Создано в сентябре 2019 года. Министерство является центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также в компетенцию Министерства входит развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии, пишет Википедия.

