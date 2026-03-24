"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

На ВОТ Украины Россия фактически исчерпала мобилизационный ресурс из-за принудительной мобилизации и значительных потерь, сообщили в ГУР.

В ГУР сделали заявление о мобилизации в оккупированных регионах

Российская мобилизация на временно оккупированных территориях Украины является неэффективной, поскольку там фактически отсутствует полноценный ресурс людей, которые могли бы воевать и держать оружие. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии проекту "Радио Свобода""Донбасс Реалии".

"Всех либо принудительно забрали, принудительно мобилизовали, либо люди ушли сами и уже давно погибли, и там никого не осталось. Полноценного какого-либо мобилизационного ресурса, способного воевать, способного держать оружие в руках, на временно оккупированных территориях, тем более в Донецкой и Луганской областях, уже просто не существует. Остались мужчины, которые там способны поддерживать какую-то определенную инфраструктуру, но стать членами военизированных каких-то формирований они уже не могут", – заявил он. видео дня

Он также подчеркнул, что на оккупированных после 2022 года территориях Херсонской и Запорожской областей мобилизационные возможности также ограничены.

По его словам, сначала там проводили принудительную паспортизацию, а впоследствии — и принудительную мобилизацию, в результате чего значительную часть людей уже забрали. Те, кто не успел уехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию, оказались в рядах российских войск, и, как он отметил, во многих случаях эти люди уже погибли.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская администрация на временно оккупированных территориях Украины создает собственную систему для проведения мобилизации в армию РФ. В частности, глава оккупационных властей в Донецкой области подписал так называемый "указ о призыве-2026", что свидетельствует о переходе от разовых мобилизационных мероприятий к постоянной и системной модели призыва. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным украинской военной разведки, с февраля 2022 года по июль 2025 года Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч граждан Украины на оккупированных территориях.

Кроме того, российское военно-политическое руководство уже включило захваченные территории Украины в состав Южного военного округа и начинает мобилизацию местного населения с целью привлечения его к боевым действиям, сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

