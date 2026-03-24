"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

Юрий Берендий
24 марта 2026, 16:33обновлено 24 марта, 17:32
На ВОТ Украины Россия фактически исчерпала мобилизационный ресурс из-за принудительной мобилизации и значительных потерь, сообщили в ГУР.
  • На временно оккупированных территориях у России не осталось мобилизационного резерва
  • Враг уже мобилизовал всех, кого можно

Российская мобилизация на временно оккупированных территориях Украины является неэффективной, поскольку там фактически отсутствует полноценный ресурс людей, которые могли бы воевать и держать оружие. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии проекту "Радио Свобода""Донбасс Реалии".

"Всех либо принудительно забрали, принудительно мобилизовали, либо люди ушли сами и уже давно погибли, и там никого не осталось. Полноценного какого-либо мобилизационного ресурса, способного воевать, способного держать оружие в руках, на временно оккупированных территориях, тем более в Донецкой и Луганской областях, уже просто не существует. Остались мужчины, которые там способны поддерживать какую-то определенную инфраструктуру, но стать членами военизированных каких-то формирований они уже не могут", – заявил он.

Он также подчеркнул, что на оккупированных после 2022 года территориях Херсонской и Запорожской областей мобилизационные возможности также ограничены.

По его словам, сначала там проводили принудительную паспортизацию, а впоследствии — и принудительную мобилизацию, в результате чего значительную часть людей уже забрали. Те, кто не успел уехать на подконтрольную Украине территорию или в Россию, оказались в рядах российских войск, и, как он отметил, во многих случаях эти люди уже погибли.

Мобилизация на временно оккупированных территориях – последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская администрация на временно оккупированных территориях Украины создает собственную систему для проведения мобилизации в армию РФ. В частности, глава оккупационных властей в Донецкой области подписал так называемый "указ о призыве-2026", что свидетельствует о переходе от разовых мобилизационных мероприятий к постоянной и системной модели призыва. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным украинской военной разведки, с февраля 2022 года по июль 2025 года Россия принудительно мобилизовала более 46 тысяч граждан Украины на оккупированных территориях.

Кроме того, российское военно-политическое руководство уже включило захваченные территории Украины в состав Южного военного округа и начинает мобилизацию местного населения с целью привлечения его к боевым действиям, сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробности

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробности

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

Реклама
16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

16:35

Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

16:35

Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

16:33

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

16:21

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

16:13

Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

15:51

Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

15:25

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:21

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

Реклама
15:07

Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

14:54

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУФото

14:39

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

14:35

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна": мать больше года борется за детей

14:26

"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

14:24

Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

14:19

Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

13:41

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:32

Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

13:18

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

13:06

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

13:02

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не всеВидео

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

Реклама
11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

11:25

"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

11:23

На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

11:08

РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертвФото

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

10:51

"Пару лет войны, но без США": что происходит за кулисами мирных переговоров - СМИ

10:49

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы: кому нужно молиться в этот день

10:35

Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

