ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФ

В отражении российских воздушных атак активно участвуют самолеты F-16 и Mirage.

ПВО Украины сбила практически все крылатые ракеты



ПВО Украины сбила практически все крылатые ракеты

Основная проблема — баллистика

Цели атак РФ — энергетика, критическая инфраструктура, важные предприятия

Силам ПВО Украины удалось сбить фактически все крылатые ракеты, которыми оккупанты атаковали Украину в ночь на 24 марта. По баллистике, к сожалению, результаты неутешительные. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, россияне атаковали Украину с разных направлений, применив ракеты Х-101, крылатые ракеты, также ракеты "Искандер-К", и управляемые ракеты Х-59, Х-69 или противоракетные ракеты Х-31П. Также была баллистика, которая летела на Полтавщину и Запорожскую область. Запорожье пострадало именно от баллистического удара. Кроме того, оккупанты запустили немало беспилотников, большое количество из них было сбито.

"Сбиты все фактически крылатые ракеты, это 18 Х-101 и 5 "Искандер-К". Все крылатые ракеты были перехвачены", - сказал Игнат.

По его словам, это уже фактически второй подряд раз, когда благодаря совместным усилиям противовоздушной обороны удалось сбить все крылатые ракеты. По этим целям, в основном, работает авиация, в частности - западные самолеты F-16 и Mirage.

"По баллистике, к сожалению, неутешительные результаты, потому что характер удара пришелся по прифронтовым территориям, - это Запорожская область, Полтавская. Понятно, что по балтистике работать может у нас система Patriot, которую на так необходимо масштабировать", - подчеркнул Игнат.

F-16 - основные характеристики / Инфографика: Главред

По каким целям били оккупанты

Россияне, как обычно, били по объектам энергетики, объектам критической инфраструктуры. Также целями для россиян, возможно, являются предприятия, которые представляют для Украины важную роль.

"Поэтому противник обычно те цели имеет в перечне приоритетности", - сказал Игнат.

В чем особенность ночной атаки РФ

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что противник применяет большое количество беспилотников, используя до восьми различных направлений.

"Они уже имеют такие типичные маршруты, понимая, где у нас могут быть слабые места", - сказал он.

Игнат также сообщил, что после каждого такого удара проводится детальный анализ и, соответственно, делаются выводы, как лучше в следующий раз отражать это направление.

"Противник использует БпЛА различных типов, десятки различных типов. Конечно, основная проблема для сил обороны - это "Шахеды", особенно опасные дроны с каналами управления", - добавил он.

Ракетный удар по Украине 24 марта - что известно

В ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистику и крылатые ракеты.

Основное направление атаки - Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории.

Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковщина), Одесса, Южное, Запорожье.

По данным Воздушных сил ВСУ, радиотехническими войсками было зафиксировано 426 средств воздушного нападения. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхивали пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Слатино (Харьковская область) дрон ударил по электропоезду.

Погибли 4 человека. Десятки - ранены, среди них есть дети.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

