Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удара

Анна Ярославская
24 марта 2026, 09:37обновлено 24 марта, 10:07
Зафиксированы "прилеты" шести ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых БпЛА на 10 локациях.
Последствия атаки РФ
РФ нанесла массированный удар по Украине - запустила сотни дронов и ракет / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Вы узнаете:

  • Какие регионы попали под удар
  • Как отработали силы ПВО
  • Что было главной целью оккупантов

В ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистику и крылатые ракеты. В результате атаки есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.

Основное направление атаки - Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории, пишет мониторинговый канал ППО Радар.

видео дня

Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковщина), Одесса, Южное, Запорожье.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Движение ракет и дронов во время атаки РФ
Движение ракет и дронов во время атаки РФ / Фото: t.me/mon1tor_ua

РФ запустила более 400 дронов и ракет

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего радиотехническими войсками было зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

  • 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31;
  • 392 ударных БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как отработали силы ПВО

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:

  • 18 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 365 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали атаки РФ на Украину. По его словам, повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхивали пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Слатино (Харьковская область) дрон ударил по электропоезду.

Погибли 4 человека. Десятки - ранены, среди них есть дети.

Президент Зеленский подчеркнул: Украине необходимо усиление ПВО и выполнение всех договоренностей по защите неба.

"В общей сложности было более 390 ударных дронов и 34 ракеты разных типов – баллистические, крылатые, управляемые авиационные. И эти цифры однозначно говорят о том, что требуется больше защиты жизни от российских ударов. Важно продолжать поддержку Украины. Важно, чтобы все договоренности по ПВО выполнялись в срок. И важно, чтобы Европа смогла производить необходимое количество ракет для ПВО, чтобы защититься от любых угроз", - написал глава государства.

Атака на Запорожье

В результате комбинированного российского удара по Запорожью погиб человек, еще пятеро - пострадали, сообщили в ГосЧС.

По одному адресу произошло возгорание многоэтажки, по другому - частично поврежден жилой дом с последующим возгоранием.

Также горели грузовые и легковые автомобили. Взрывной волной повреждены рядом расположенные постройки. Окончательное количество пострадавших уточняется.

    Атака на Запорожье 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Запорожье 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Запорожье 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Запорожье 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Запорожье 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Запорожье 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Запорожье 24 марта 2026 Фото: ГосЧС

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что около половины третьего ночи армия РФ начала массированную атаку по Запорожью: сначала были зафиксированы шесть ударных беспилотников, после - пять баллистических ракет.

Под ударом оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры. По его словам, один человек погиб. Девять человек – ранены. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждено:

  • 20 многоэтажных домов;
  • 6 частных домов;
  • магазин, нежилые здания и предприятия.

Один из домов – рядом с тем, который был разрушен раньше и недавно отстроен. Люди только вернулись в свои квартиры.

На местах "прилетов" уже через 30 минут работали все службы.Спасатели эвакуировали людей и ликвидировали последствия, после чего коммунальные службы сразу приступили к первоочередным восстановительным работам.

Какую помощь могут получить жильцы поврежденного жилья:

  • Восстановление герметичности жилищ. Пострадавшим закроют выбитые окна, балконы, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться домой.
  • Восстановление кровель. В частном секторе работают коммунальные службы и подрядные организации – ремонтируют крыши там, где они разрушены.
  • Компенсации по программе "єВідновлення".
  • Для разрушенного жилья проводится оценка, люди получат денежные средства или сертификаты на приобретение нового жилья.
  • Тем, кто не может вернуться домой, предусмотрена компенсация – 10 тысяч гривен в месяц на аренду жилья до момента восстановления или получения нового.

Атака на Полтавщину

Как сообщили в ГосЧС, в результате российской атаки два человека погибли, еще семеро – пострадали, в том числе один ребенок.

В городе Полтава и Полтавском районе в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения жилых домов, гостиницы и производственных объектов. Возникли пожары, которые ликвидировали пожарные.

На местах событий работают спасатели, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь: привлечены психологи ГосЧС, оказывающие поддержку людям.

    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС
    Атака на Полтавскую область 24 марта 2026 Фото: ГосЧС

Атака на Херсон

Как сообщили в ГосЧС, утром российский обстрел разрушил частный жилой дом - под завалами оказался человек.

Спасатели деблокировали тело мужчины без признаков жизни.

Накануне вечером вражеские дроны попали в один из недействующих гостиничных комплексов: на разных этажах вспыхнули пожары.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели работали без остановки и ликвидировали возгорание.

    Атака на Херсон Фото: ГосЧС
    Атака на Херсон Фото: ГосЧС
    Атака на Херсон Фото: ГосЧС
    Атака на Херсон Фото: ГосЧС

Оккупанты атаковали электричку FPV-дроном

В Харьковской области во вторник, 24 марта около 05:20, вражеский FPV-дрон попал в электропоезд сообщением Слатино-Харьков.

Дрон попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.

На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

Проводится досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

    Дрон попал в поезд в Харьковской области Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
    Дрон попал в поезд в Харьковской области Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
    Дрон попал в поезд в Харьковской области Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Украинцев предупреждали о массированньй атаке РФ

Как писал Главред, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщила о подготовке российской армии к потенциальному массированному удару по всей территории Украины.

Глава государства призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мониторинговый канал ЄРадар такж писал 23 марта, что РФ может готовить новый ракетно-дроновый удар по Украине. Сообщалось, что атака ожидается в ближайшее время.

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

09:45Фронт
РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удара

РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удара

09:37Украина
FPV-дрон попал прямо в вагон: оккупанты атаковали электричку на Харьковщине

FPV-дрон попал прямо в вагон: оккупанты атаковали электричку на Харьковщине

08:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Китайский гороскоп на сегодня, 24 марта: Обезьянам - споры, Козлам - уроки судьбы

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

Почему нельзя стирать белье при температуре 40 градусов: ответ удивит

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

Последние новости

10:35

Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

10:26

Православный календарь на апрель 2026: когда Пасха и Проводы

10:17

"Хочется расшевелить": замужняя Сумская закрутила флирт с молодыми парнями

10:11

Что делать, если сотрудники ТЦК остановили на блокпосту: адвокат дала советы

09:45

Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
09:37

РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удараФото

09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

08:55

FPV-дрон попал прямо в вагон: оккупанты атаковали электричку на ХарьковщинеФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Реклама
08:31

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 марта: Козерогам - трудности, Тельцам - неожиданность

08:10

Почему идея Трампа с Ираном играет на руку диктатурам: Невзлин все объяснилмнение

08:08

Валерия Крук вышла замуж и поделилась лакшери фото

07:45

Мощный взрыв в Севастополе: разрушены этажи жилого дома, есть жертвы

06:35

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

05:55

"Что с рукой?" Настя Каменских напугала сеть большой ранойВидео

05:11

"Грязный" СССР: почему в Союзе были серьезные проблемы с гигиеной

04:30

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

04:07

РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 35 секунд

Реклама
03:30

Урожай вырастет в 10 раз: как пикировать рассаду томатов, огурцов и перца

03:05

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным лукомВидео

03:01

Громкие взрывы, пожары и разрушения: РФ массированно атаковала ЗапорожьеФото

02:42

Переплюнет маму и сестру: как выглядит младшая дочь Беллуччи и Касселя

02:34

Вовсе не "глазунья", "скрембл" и "омлет": как на украинском называются эти блюдаВидео

02:20

Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

02:11

"Меня осудят": Тодоренко пожаловалась на жизнь

02:05

Инопланетяне совсем рядом: ученые ошарашили открытием планет наподобие Земли

01:41

"Очень радуюсь": холостяк Дзидзьо заговорил о детях

00:47

Узкий коридор станет значительно шире: дизайнеры раскрыли, как подобрать цветаВидео

00:46

"С него началась моя любовь": Эктор Хименес-Браво потерял друга

00:14

Синоптики удивили прогнозом: когда ждать повышения температуры в Киеве

00:04

Не выходит без палочки: как сейчас выглядит Алла Пугачева

23 марта, понедельник
23:35

Угроза запуска крылатых ракет: РФ подняла "Тушки" в воздух, что известно

23:26

Могут ли ТЦК заставлять выйти из авто на блокпосту — адвокат указала на нюанс

23:19

РФ готова к массированному удару по Украине: раскрыты сроки и цели обстрела

23:10

"Это может повлиять на игру": тренер Швеции сделал заявление о сборной Украины

22:30

Уже не шутка: где открыт "университет барбекю" и зачислены первые студенты

22:27

10 лучших триллеров из девяностых, которые стоит пересмотреть

21:44

Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО

Реклама
21:06

Россияне готовят наступление на важный город: офицер раскрыл планы врага

20:57

Кому могут вручить повестку даже с "бронью": появилось важное предупреждение

20:47

"Золотая жила": адвокат объяснила, что делают ТЦК на блокпостах и законно ли это

20:45

Задача, ламающая мозг: только люди с острым зрением найдут банан за 9 секунд

20:18

Большинство делают "на глаз": без чего подкормка чеснока не даст результатаВидео

19:59

"Плюс" будет даже ночью: когда в Тернопольской области станет заметно теплее

19:54

Всего 5 минут — и ковёр как новый: простой способ вернуть блеск без химчисткиВидео

19:53

Графики не действуют: в Украине ввели экстренные отключения света, что произошло

19:20

Как продлить жизнь кошки: самый простой способ, который игнорируют владельцыВидео

19:10

Конфликт вокруг Ирана может изменить мировые рынки: Андрусив назвал рискимнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять