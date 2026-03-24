РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удара

Вы узнаете:

Какие регионы попали под удар

Как отработали силы ПВО

Что было главной целью оккупантов

В ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистику и крылатые ракеты. В результате атаки есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.

Основное направление атаки - Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории, пишет мониторинговый канал ППО Радар.

Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковщина), Одесса, Южное, Запорожье.

Движение ракет и дронов во время атаки РФ

РФ запустила более 400 дронов и ракет

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Всего радиотехническими войсками было зафиксировано 426 средств воздушного нападения:

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

18 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31;

392 ударных БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как отработали силы ПВО

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:

18 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

365 БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали атаки РФ на Украину. По его словам, повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхивали пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Слатино (Харьковская область) дрон ударил по электропоезду.

Погибли 4 человека. Десятки - ранены, среди них есть дети.

Президент Зеленский подчеркнул: Украине необходимо усиление ПВО и выполнение всех договоренностей по защите неба.

"В общей сложности было более 390 ударных дронов и 34 ракеты разных типов – баллистические, крылатые, управляемые авиационные. И эти цифры однозначно говорят о том, что требуется больше защиты жизни от российских ударов. Важно продолжать поддержку Украины. Важно, чтобы все договоренности по ПВО выполнялись в срок. И важно, чтобы Европа смогла производить необходимое количество ракет для ПВО, чтобы защититься от любых угроз", - написал глава государства.

Атака на Запорожье

В результате комбинированного российского удара по Запорожью погиб человек, еще пятеро - пострадали, сообщили в ГосЧС.

По одному адресу произошло возгорание многоэтажки, по другому - частично поврежден жилой дом с последующим возгоранием.

Также горели грузовые и легковые автомобили. Взрывной волной повреждены рядом расположенные постройки. Окончательное количество пострадавших уточняется.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что около половины третьего ночи армия РФ начала массированную атаку по Запорожью: сначала были зафиксированы шесть ударных беспилотников, после - пять баллистических ракет.

Под ударом оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры. По его словам, один человек погиб. Девять человек – ранены. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждено:

20 многоэтажных домов;

6 частных домов;

магазин, нежилые здания и предприятия.

Один из домов – рядом с тем, который был разрушен раньше и недавно отстроен. Люди только вернулись в свои квартиры.

На местах "прилетов" уже через 30 минут работали все службы.Спасатели эвакуировали людей и ликвидировали последствия, после чего коммунальные службы сразу приступили к первоочередным восстановительным работам.

Какую помощь могут получить жильцы поврежденного жилья:

Восстановление герметичности жилищ. Пострадавшим закроют выбитые окна, балконы, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться домой.

Восстановление кровель. В частном секторе работают коммунальные службы и подрядные организации – ремонтируют крыши там, где они разрушены.

Компенсации по программе "єВідновлення".

Для разрушенного жилья проводится оценка, люди получат денежные средства или сертификаты на приобретение нового жилья.

Тем, кто не может вернуться домой, предусмотрена компенсация – 10 тысяч гривен в месяц на аренду жилья до момента восстановления или получения нового.

Атака на Полтавщину

Как сообщили в ГосЧС, в результате российской атаки два человека погибли, еще семеро – пострадали, в том числе один ребенок.

В городе Полтава и Полтавском районе в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения жилых домов, гостиницы и производственных объектов. Возникли пожары, которые ликвидировали пожарные.

На местах событий работают спасатели, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь: привлечены психологи ГосЧС, оказывающие поддержку людям.

Атака на Херсон

Как сообщили в ГосЧС, утром российский обстрел разрушил частный жилой дом - под завалами оказался человек.

Спасатели деблокировали тело мужчины без признаков жизни.

Накануне вечером вражеские дроны попали в один из недействующих гостиничных комплексов: на разных этажах вспыхнули пожары.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели работали без остановки и ликвидировали возгорание.

Оккупанты атаковали электричку FPV-дроном

В Харьковской области во вторник, 24 марта около 05:20, вражеский FPV-дрон попал в электропоезд сообщением Слатино-Харьков.

Дрон попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.

На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.

Проводится досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Украинцев предупреждали о массированньй атаке РФ

Как писал Главред, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщила о подготовке российской армии к потенциальному массированному удару по всей территории Украины.

Глава государства призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мониторинговый канал ЄРадар такж писал 23 марта, что РФ может готовить новый ракетно-дроновый удар по Украине. Сообщалось, что атака ожидается в ближайшее время.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

