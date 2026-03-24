РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удара

Вы узнаете:
- Какие регионы попали под удар
- Как отработали силы ПВО
- Что было главной целью оккупантов
В ночь на 24 марта страна-агрессор Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Оккупанты применили дроны, баллистику и крылатые ракеты. В результате атаки есть "прилеты", жертвы и пострадавшие.
Основное направление атаки - Полтава, Ивано-Франковская область (г. Калуш), Запорожье, Одесса, Черноморск, Южное, Шостка, прифронтовые территории, пишет мониторинговый канал ППО Радар.
Основная цель атаки – энергетическая инфраструктура в городах – Полтава, Наливайковка, Калуш (Ивано-Франковщина), Одесса, Южное, Запорожье.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
РФ запустила более 400 дронов и ракет
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 марта (с 18:00 23 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования.
Всего радиотехническими войсками было зафиксировано 426 средств воздушного нападения:
- 7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69/31;
- 392 ударных БпЛА.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработали силы ПВО
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 390 целей – 25 ракет и 365 беспилотников разных типов:
- 18 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 365 БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 6 ракет и 27 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 10 локациях.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали атаки РФ на Украину. По его словам, повреждения зафиксированы в 11 областях. В Запорожье и Полтаве пострадали многоэтажки, вспыхивали пожары. Около 40 дронов атаковали Шостку (Сумская область). В Слатино (Харьковская область) дрон ударил по электропоезду.
Погибли 4 человека. Десятки - ранены, среди них есть дети.
Президент Зеленский подчеркнул: Украине необходимо усиление ПВО и выполнение всех договоренностей по защите неба.
"В общей сложности было более 390 ударных дронов и 34 ракеты разных типов – баллистические, крылатые, управляемые авиационные. И эти цифры однозначно говорят о том, что требуется больше защиты жизни от российских ударов. Важно продолжать поддержку Украины. Важно, чтобы все договоренности по ПВО выполнялись в срок. И важно, чтобы Европа смогла производить необходимое количество ракет для ПВО, чтобы защититься от любых угроз", - написал глава государства.
Атака на Запорожье
В результате комбинированного российского удара по Запорожью погиб человек, еще пятеро - пострадали, сообщили в ГосЧС.
По одному адресу произошло возгорание многоэтажки, по другому - частично поврежден жилой дом с последующим возгоранием.
Также горели грузовые и легковые автомобили. Взрывной волной повреждены рядом расположенные постройки. Окончательное количество пострадавших уточняется.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что около половины третьего ночи армия РФ начала массированную атаку по Запорожью: сначала были зафиксированы шесть ударных беспилотников, после - пять баллистических ракет.
Под ударом оказались жилые кварталы и объекты инфраструктуры. По его словам, один человек погиб. Девять человек – ранены. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждено:
- 20 многоэтажных домов;
- 6 частных домов;
- магазин, нежилые здания и предприятия.
Один из домов – рядом с тем, который был разрушен раньше и недавно отстроен. Люди только вернулись в свои квартиры.
На местах "прилетов" уже через 30 минут работали все службы.Спасатели эвакуировали людей и ликвидировали последствия, после чего коммунальные службы сразу приступили к первоочередным восстановительным работам.
Какую помощь могут получить жильцы поврежденного жилья:
- Восстановление герметичности жилищ. Пострадавшим закроют выбитые окна, балконы, чтобы люди могли как можно быстрее вернуться домой.
- Восстановление кровель. В частном секторе работают коммунальные службы и подрядные организации – ремонтируют крыши там, где они разрушены.
- Компенсации по программе "єВідновлення".
- Для разрушенного жилья проводится оценка, люди получат денежные средства или сертификаты на приобретение нового жилья.
- Тем, кто не может вернуться домой, предусмотрена компенсация – 10 тысяч гривен в месяц на аренду жилья до момента восстановления или получения нового.
Атака на Полтавщину
Как сообщили в ГосЧС, в результате российской атаки два человека погибли, еще семеро – пострадали, в том числе один ребенок.
В городе Полтава и Полтавском районе в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения жилых домов, гостиницы и производственных объектов. Возникли пожары, которые ликвидировали пожарные.
На местах событий работают спасатели, продолжаются работы по ликвидации последствий.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь: привлечены психологи ГосЧС, оказывающие поддержку людям.
Атака на Херсон
Как сообщили в ГосЧС, утром российский обстрел разрушил частный жилой дом - под завалами оказался человек.
Спасатели деблокировали тело мужчины без признаков жизни.
Накануне вечером вражеские дроны попали в один из недействующих гостиничных комплексов: на разных этажах вспыхнули пожары.
Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели работали без остановки и ликвидировали возгорание.
Оккупанты атаковали электричку FPV-дроном
В Харьковской области во вторник, 24 марта около 05:20, вражеский FPV-дрон попал в электропоезд сообщением Слатино-Харьков.
Дрон попал в вагон поезда, находившегося в тот момент на станции Слатино.
На месте погиб 61-летний пассажир. Машинист поезда и его помощник получили острую реакцию на стресс.
Проводится досудебное расследование. Дело квалифицировано как военное преступление, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Украинцев предупреждали о массированньй атаке РФ
Как писал Главред, 23 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка сообщила о подготовке российской армии к потенциальному массированному удару по всей территории Украины.
Глава государства призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Мониторинговый канал ЄРадар такж писал 23 марта, что РФ может готовить новый ракетно-дроновый удар по Украине. Сообщалось, что атака ожидается в ближайшее время.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред