Одесскую область накроет туман и опасная жара: предупреждение синоптиков

Кратко:
- В Одесской области 8 мая ожидается до +25 градусов
- Ночью и утром местами туман, видимость снизится до 500 м
- Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В четверг, 8 мая, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.
Прогноз погоды на 8 мая по Одесской области опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 20-25°, в прибрежной зоне 15-17°.
В Одессе температура воздуха ночью составит 9-11°, днем 15-17°.
"На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500. Безопасные погодные условия", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 8 мая на побережье
На побережье региона осадков также не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется дымка с видимостью 1–2 км. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.
Море будет с легким волнением, а уровни воды вдоль побережья останутся безопасными.
Температура воздуха ночью 6-11°, днем 15-20°. Морская вода прогреется до 11-12°.
Прогноз пожарной опасности по Одесской области
В то же время синоптики предупреждают: 8 мая в области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.
В Днепре на выходных ожидается по-настоящему весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. В конце выходных атмосферные условия изменятся — возрастет облачность и появится вероятность дождя.
8 мая погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.
Погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.
Вам также может быть интересно:
- Почему 8 мая нельзя занимать хлеб и соль: какой церковный праздник
- Гривня внезапно начала расти: новый курс валют на 8 мая
- С 7 мая три знака зодиака будут грести деньги лопатой - кто они
О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей
Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.
Чем занимается:
- составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
- публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
- Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
- ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.
Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред