Одесскую область накроет туман и опасная жара: предупреждение синоптиков

Анна Ярославская
8 мая 2026, 09:51
В регионе прогнозируют теплую погоду без осадков. На побережье море прогреется до +11...+12 градусов.
Море, Одесса
Одесскую область ждет потепление и туман утром / Фото: УНИАН

Кратко:

  • В Одесской области 8 мая ожидается до +25 градусов
  • Ночью и утром местами туман, видимость снизится до 500 м
  • Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

В четверг, 8 мая, в Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200–500 метров.

Прогноз погоды на 8 мая по Одесской области опубликовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​20-25°, в прибрежной зоне 15-17°.

В Одессе температура воздуха ночью составит 9-11°, днем ​​15-17°.

"На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500. Безопасные погодные условия", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 8 мая в Одесской области
Прогноз погоды на 8 мая в Одесской области / t.me/HMC_Odesa

Прогноз погоды на 8 мая на побережье

На побережье региона осадков также не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируется дымка с видимостью 1–2 км. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Море будет с легким волнением, а уровни воды вдоль побережья останутся безопасными.

Температура воздуха ночью 6-11°, днем ​​15-20°. Морская вода прогреется до 11-12°.

Прогноз пожарной опасности по Одесской области

В то же время синоптики предупреждают: 8 мая в области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения пожаров в экосистемах при наличии источников открытого огня.

Прогноз пожарной опасности в Одесской области
Прогноз пожарной опасности в Одесской области / t.me/HMC_Odesa

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Одессе в мае порадует теплом. Синоптики не прогнозируют ни резких колебаний температуры, ни большого количества осадков.

В Днепре на выходных ожидается по-настоящему весенняя погода с преимущественно комфортными температурами, переменной облачностью и периодами солнца. В конце выходных атмосферные условия изменятся — возрастет облачность и появится вероятность дождя.

8 мая погода на Львовщине будет нестабильной. Ожидаются кратковременные дожди, местами грозы с градом.

Погода в Тернопольской области в пятницу, 8 мая, резко изменится. Будет облачно с прояснениями, а на смену жаре придут кратковременные дожди и грозы.

О ресурсе: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Гидрометцентр Чёрного и Азовского морей — это региональное государственное учреждение в Одессе, которое занимается метеорологическими, гидрологическими и морскими наблюдениями, а также прогнозированием погоды и штормовыми предупреждениями для южных регионов Украины и акватории Чёрного и Азовского морей.

Чем занимается:

  • составляет краткосрочные и среднесрочные прогнозы погоды;
  • публикует штормовые предупреждения и предупреждения об опасных явлениях;о
  • Оценивает состояние моря, волнения, ледовой обстановки;
  • ведёт экологический мониторинг, включая контроль загрязнения атмосферы.

Гидрометцентр ведёт свою историю с 1865 года, когда в Одессе была создана первая метеостанция при Императорском Новороссийском университете. Современное название учреждение получило в 1988 году. Сегодня центр оснащён автоматизированными системами наблюдений и является ключевым источником официальных погодных данных для юга Украины.

