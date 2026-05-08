Чем уничтожить тлю на черешне: лучшие способы спасти урожай

Анна Ярославская
8 мая 2026, 03:30
Если на дереве появились вредители, действовать нужно быстро.
Черешня, тля
Тля атакует черешню: как быстро избавиться от вредителя / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как понять, что черешню атаковала тля, и чем это опасно для урожая
  • Какие простые способы помогают избавиться от тли без химии
  • Какие растения отпугивают тлю и защищают сад естественным способом

Тля на черешне способна за считанные дни испортить молодые листья, остановить рост побегов и существенно снизить будущий урожай. Эти мелкие насекомые очень быстро размножаются, высасывают сок из растения и ослабляют дерево. Чтобы спасти черешню и не потерять ягоды, важно вовремя распознать проблему и выбрать эффективный способ борьбы — от народных средств до специальных препаратов.

Защита растений от тли начинается задолго до появления первых вредителей. Эксперты объяснили изданию Edenkert, какие действия нужно предпринять.

  1. Обрезка. Если крона не слишком густая, воздух лучше циркулирует между ветвями, создавая менее благоприятную среду для вредителей.
  2. Состояние почвы. Почва, удобренная компостом или перепревшим навозом, помогает дереву получать достаточно питательных веществ и отращивать более крепкие побеги. Такие растения менее "привлекательны" для тли.
  3. Существуют растения, которые отпугивают тлю. Например, посадка чеснока, бархатцев или шалфея рядом с плодовым деревом может снизить вероятность заражения.

Как избавиться от тли простым способом

Если тля все же появились, нет необходимости сразу принимать радикальные меры. На начальной стадии заражения часто достаточно удалить проблемные верхушки побегов. Эти участки особенно популярны среди насекомых.

Простой, но удивительно эффективный метод борьбы с тлей — вода. Насекомых можно просто смыть струей воды. Этот метод не решит всех проблем, но может стать хорошей отправной точкой.

Полезные насекомые в саду могут значительно помочь в борьбе с вредителями. Одна божья коровка, например, съедает десятки особей тли в день. Аналогично полезны личинки мух-пуходерок и златоглазок, которые также питаются тлей.

Наличие птиц также имеет значение. Если в саду есть кусты, укрытия или даже скворечники, насекомоядные виды поселятся там, что поможет естественным образом контролировать численность вредителей.

Что любит и чего не любит черешня
Что любит и чего не любит черешня / Инфографика: Главред

Чем уничтожить тлю на черешне и других растениях

На Youtube-канале Сад, огород своими руками также поделились эффективными методами борьбы с тлей.

Автор канала объяснил, что тля высасывает из растения сок. В результате растение чахнет и может в некоторых случаях даже погибнуть. Поэтому, увидев вредителей на молодых побегах, важно начинать борьбу с ними немедленно.

"Если вы видите на растениях снующих туда-сюда муравьев, будьте внимательны: скорее всего, они уже принесли и начали "выращивать" колонию тли. Между ними существует симбиоз: муравьи питаются сладкой падью, которую тля выделяет в процессе жизнедеятельности, и взамен охраняют её", - объяснил он.

Садовод предлагает два способа борьбы с тлей.

Способ №1. Системный препарат интетического происхождения "Актара".

Его лучше применять больше на декоративных растениях (розы, кустарники, цветы). На плодовых деревьях — только строго до цветения и до появления плодов.

Препарат впитывается через поверхность листьев в сок растения и разносится по всему организму. Эффективен при температуре от +8 до +30 градусов. Если жарче, эффективность снижается.

Дозировка: 1,4 грамма на 5 литров воды.

Способ №2. Биопрепарат "Фитоверм".

Его используют чаще, особенно на плодово-ягодных и овощных культурах. Препарат можно применять даже во время плодоношения. Он отлично справляется не только с тлей, но и с клещами, трипсами и гусеницами.

Эффективность биопрепаратов напрямую зависит от температуры. Лучше всего они работают при +16°C и выше, а в идеале — при +20–25°C. Если на улице холоднее +10°C, лучше подождать прогрева воздуха.

Препарат безопасен для людей и пчел.

Садовод рекомендует использовать 50–60 мл на 10 литров воды. Препарат хорошо работает в сухую солнечную погоду.

К слову, "Фитоверм" — лучшее средство от паутинного клеща, который часто появляется на огурцах в середине лета.

Смотрите видео - Как бороться с тлей на плодовых деревьях, кустарниках и цветах:

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками"

На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео.

Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур.

"Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

