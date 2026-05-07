Когда и как сажать перец в открытый грунт в 2026 году - лучшие даты

Рассказываем, при каких температурных условиях и в какие сроки можно без опасений высаживать рассаду перца в открытый грунт.

Когда высаживать перец в грунт в 2026 году

Вы узнаете:

Когда можно высаживать перец в открытый грунт

Как правильно высаживать рассаду перца

Перец относится к культурам, которые особенно чувствительны к температурным колебаниям. Даже кратковременное похолодание после высадки может привести к задержке роста или потере части рассады. Именно поэтому агрономы советуют ориентироваться не только на календарь, но и на реальные погодные условия и состояние почвы.

Когда высаживать перец в грунт в 2026 году

Пересаживать перец в открытый грунт стоит только тогда, когда ночная температура стабильно держится не ниже +12…+14°C, а почва прогревается как минимум до +14…+16°C. Важно дождаться момента, когда минует угроза ночных заморозков, ведь даже небольшое похолодание может стать для растения сильным стрессом, пишет VSN.

Сроки высадки в разных регионах Украины

В 2026 году, несмотря на прохладный апрель, ориентировочные сроки высадки остаются традиционными:

Юг Украины : благоприятные условия наступают в середине мая, примерно с 15 по 25 число.

: благоприятные условия наступают в середине мая, примерно с 15 по 25 число. Центральные области : высадку проводят со второй половины мая до первых дней июня.

: высадку проводят со второй половины мая до первых дней июня. Север и Запад: спешить не стоит, ведь безопасный период начинается ближе к концу мая и длится до 10 июня.

Специалисты отмечают: лучше немного опоздать с высадкой, чем рисковать молодыми растениями из-за нестабильной весенней погоды. Ослабленная после холодов рассада дольше приживается, медленнее растет и часто дает меньший урожай.

Подготовка рассады перед высадкой

Чтобы пересадка прошла успешно, растения стоит закалить. Примерно за неделю-полторы до высадки рассаду начинают постепенно выносить на улицу или открывать теплицу, ежедневно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Такая подготовка помогает перцу легче адаптироваться после пересадки и быстрее начать расти.

