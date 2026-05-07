Когда и как сажать перец в открытый грунт в 2026 году - лучшие даты

Перец относится к культурам, которые особенно чувствительны к температурным колебаниям. Даже кратковременное похолодание после высадки может привести к задержке роста или потере части рассады. Именно поэтому агрономы советуют ориентироваться не только на календарь, но и на реальные погодные условия и состояние почвы.
Когда высаживать перец в грунт в 2026 году
Пересаживать перец в открытый грунт стоит только тогда, когда ночная температура стабильно держится не ниже +12…+14°C, а почва прогревается как минимум до +14…+16°C. Важно дождаться момента, когда минует угроза ночных заморозков, ведь даже небольшое похолодание может стать для растения сильным стрессом, пишет VSN.
Сроки высадки в разных регионах Украины
В 2026 году, несмотря на прохладный апрель, ориентировочные сроки высадки остаются традиционными:
- Юг Украины: благоприятные условия наступают в середине мая, примерно с 15 по 25 число.
- Центральные области: высадку проводят со второй половины мая до первых дней июня.
- Север и Запад: спешить не стоит, ведь безопасный период начинается ближе к концу мая и длится до 10 июня.
Специалисты отмечают: лучше немного опоздать с высадкой, чем рисковать молодыми растениями из-за нестабильной весенней погоды. Ослабленная после холодов рассада дольше приживается, медленнее растет и часто дает меньший урожай.
Подготовка рассады перед высадкой
Чтобы пересадка прошла успешно, растения стоит закалить. Примерно за неделю-полторы до высадки рассаду начинают постепенно выносить на улицу или открывать теплицу, ежедневно увеличивая время пребывания на свежем воздухе. Такая подготовка помогает перцу легче адаптироваться после пересадки и быстрее начать расти.
Об источнике: VSN
VSN (Волынская служба новостей) — это региональное онлайн-издание, специализирующееся на оперативном освещении местных новостей, решений органов власти, общественных инициатив, деятельности бизнеса и жизни активных жителей Волыни.
