Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкой

Вы узнаете:
- Как подготовить почву и рассаду для гигантского урожая
- Какие ошибки огородников уменьшают урожай перца
- Как правильно высаживать и мульчировать перец
Выращивание перца в украинских условиях всегда считалось сложной задачей для огородников.
Главред решил поделиться советами о подготовке почвы, закаливании рассады и правильной высадке.
Автор ютуб-канала "Сад у хаты" объяснил , что секрет больших урожаев не в дорогих удобрениях или редких сортах, а в грамотной подготовке почвы и растений перед посадкой.
Подготовка почвы
По его словам, подготовку почвы следует начинать за 10-14 дней до высадки рассады. Традиционные методы обеззараживания – полив кипятком или марганцовкой – делают землю "мертвой", уничтожая не только вредные патогены, но и полезную микрофлору.
Современные агрономы рекомендуют применять биопрепараты на основе триходермы или сенной палочки. Эти бактерии естественно защищают растение от черной ножки и фитофтороза, улучшая усвоение питательных веществ.
После обработки грядку эксперт рекомендует накрыть черной пленкой или агроволокном, чтобы создать оптимальный влажный микроклимат для развития полезных микроорганизмов.
Закаливание рассады
Следующий шаг – закаливание рассады и стимуляция корневой системы. Растения, не привыкшие к солнцу и ветру, могут погибнуть после высадки. Двухнедельное приучение к открытому воздуху и ультрафиолету делает перец более стрессоустойчивым.
За несколько дней до посадки специалист советует сократить полив, чтобы стимулировать развитие мелких впитывающих корней. Перед пересадкой рассаду обязательно обильно поливают, а дополнительная обработка антистрессовыми препаратами на основе аминокислот помогает растению быстро прижиться.
Высадка перца
Высадка перца тоже имеет свои нюансы. Использование свежего навоза может сжечь корни из-за аммиака, выделяемого при разложении органики. Лучшим решением является зрелый компост, древесный пепел и костная мука или суперфосфат.
Как пояснил автор, вода наливается прямо в лунку, и рассада погружается в сложившуюся грязевую смесь, обеспечивающую полное прилипание почвы к корням. Перец нельзя углублять – он должен быть на уровне рассадного горшка.
Как подготовить почву и закалить рассаду перед высадкой перца, смотрите видео.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред