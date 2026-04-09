Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкой

Эксперт рассказал, как закалить рассаду, чтобы растения стойко переносили солнце и ветер.

Подготовка почвы и рассады ключевая для успеха

Вы узнаете:

Как подготовить почву и рассаду для гигантского урожая

Какие ошибки огородников уменьшают урожай перца

Как правильно высаживать и мульчировать перец

Выращивание перца в украинских условиях всегда считалось сложной задачей для огородников.

Главред решил поделиться советами о подготовке почвы, закаливании рассады и правильной высадке.

Автор ютуб-канала "Сад у хаты" объяснил , что секрет больших урожаев не в дорогих удобрениях или редких сортах, а в грамотной подготовке почвы и растений перед посадкой.

Подготовка почвы

По его словам, подготовку почвы следует начинать за 10-14 дней до высадки рассады. Традиционные методы обеззараживания – полив кипятком или марганцовкой – делают землю "мертвой", уничтожая не только вредные патогены, но и полезную микрофлору.

Современные агрономы рекомендуют применять биопрепараты на основе триходермы или сенной палочки. Эти бактерии естественно защищают растение от черной ножки и фитофтороза, улучшая усвоение питательных веществ.

После обработки грядку эксперт рекомендует накрыть черной пленкой или агроволокном, чтобы создать оптимальный влажный микроклимат для развития полезных микроорганизмов.

Закаливание рассады

Следующий шаг – закаливание рассады и стимуляция корневой системы. Растения, не привыкшие к солнцу и ветру, могут погибнуть после высадки. Двухнедельное приучение к открытому воздуху и ультрафиолету делает перец более стрессоустойчивым.

Как получить сильную рассаду перца: 6 ключевых правил / Инфографика: Главред

За несколько дней до посадки специалист советует сократить полив, чтобы стимулировать развитие мелких впитывающих корней. Перед пересадкой рассаду обязательно обильно поливают, а дополнительная обработка антистрессовыми препаратами на основе аминокислот помогает растению быстро прижиться.

Высадка перца

Высадка перца тоже имеет свои нюансы. Использование свежего навоза может сжечь корни из-за аммиака, выделяемого при разложении органики. Лучшим решением является зрелый компост, древесный пепел и костная мука или суперфосфат.

Как пояснил автор, вода наливается прямо в лунку, и рассада погружается в сложившуюся грязевую смесь, обеспечивающую полное прилипание почвы к корням. Перец нельзя углублять – он должен быть на уровне рассадного горшка.

Что любит и чего не любит перец / Инфографика: Главред

Как подготовить почву и закалить рассаду перед высадкой перца, смотрите видео.

Читайте также:

