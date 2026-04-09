Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

Кратко:
- Что вышло из моды
- Что еще можно поносить
Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, какие тренды будут считаться не модными этой весной, 2026 года.
Об этом он поделился на свое странице в Instagram.
"Смотрите риллс до конца и узнайте, с какими трендами мы прощаемся этой весной и почему они больше не в моде", - говорит дизайнер.
Сатиновые балетки
По словам дизайнера, во-первых стоит отказаться от сатиновых балеток на завязках. Стиль ballet core - уже не актуален, также, как и гетры.
Sleep-топы
Также по словам Андре Тана в прошлое уходят ассиметричные слип-топы с кружевом.
Овальные очки, как у Miu Miu
Дизайнер говорит, что в этом году уже не будут модными овальные очки, как у "Miu Miu".
Брючки-"алладины"
Они уже немного утрачивают свою актуальность, но, по словам дизайнера, их еще можно поносить этой весной.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
