Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

Дизайнер Андре Тан назвал главные вещи этой весны, которые уже потеряли свою актуальность.

https://glavred.info/fashion/trendy-s-kotorymi-nado-proshchatsya-vesnoy-2026-andre-tan-nazval-umershie-veshchi-10755503.html Ссылка скопирована

Андре Тан рассказал, какие вещи стали антитрендами

Кратко:

Что вышло из моды

Что еще можно поносить

Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, какие тренды будут считаться не модными этой весной, 2026 года.

Об этом он поделился на свое странице в Instagram.

видео дня

"Смотрите риллс до конца и узнайте, с какими трендами мы прощаемся этой весной и почему они больше не в моде", - говорит дизайнер.

Сатиновые балетки

По словам дизайнера, во-первых стоит отказаться от сатиновых балеток на завязках. Стиль ballet core - уже не актуален, также, как и гетры.

Андре Тан назвал антитренды весны 2026 / Фото Instagram/andre_tan_official

Sleep-топы

Также по словам Андре Тана в прошлое уходят ассиметричные слип-топы с кружевом.

Овальные очки, как у Miu Miu

Дизайнер говорит, что в этом году уже не будут модными овальные очки, как у "Miu Miu".

Брючки-"алладины"

Они уже немного утрачивают свою актуальность, но, по словам дизайнера, их еще можно поносить этой весной.

Брюки-"алладины" еще можно поносить этой весной / Скриншот Instagram/andre_tan_official

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред