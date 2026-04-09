Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

Певица рассказала, занято ли ее сердце.

Аурика Ротару рассказала про личную жизнь

Известная украинская певица Аурика Ротару сделала редкое признание о своей личной жизни. Артистка, которая овдовела 20 лет назад, высказалась в интервью проекту "Наодинці з гламуром", занято ли ее сердце.

Ротару прокомментировала свадьбу своей коллеги, 67-летней Лилии Сандулесы, которая вышла замуж в пятый раз. Певица призналась, что не задумывается о поиске нового спутника жизни, несмотря на то, что давно потеряла мужа.

"Я за нее очень рада. Эта тема не для меня, я знаю точно, потому что уже больше 20 лет, как не стало моего мужа. И я об этом даже не думаю", — ответила Аурика.

По словам звезды, жизнь без партнера ее абсолютно устраивает. Знаменитость не чувствует себя одинокой, ведь ее поддерживают дети и поклонники.

"У меня есть чем заняться: есть семья, есть две замечательные девушки, есть дочь. То есть есть кем заняться. И есть моя профессия, есть моя музыка, есть мои песни, мои зрители", — высказалась Ротару.

Аурика Ротару — личная жизнь

Судьба Аурики Ротару во многом повторила путь ее знаменитой сестры — обе артистки рано познали горе утраты любимых. История любви звезды оборвалась внезапно более двадцати лет назад. Ее муж Владимир Пигач, успешный банковский предприниматель, ушел из жизни в 2005 году из-за обширного инсульта, что стало настоящим шоком для семьи. После потери супруга Аурика Ротару предпочла не связывать себя узами брака повторно.

О персоне: Аурика Ротару Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.

Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.

Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).

