Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

Вы узнаете:
- Что происходит в личной жизни Аурики Ротару
- Что ее объединяет с сестрой Софией Ротару
Известная украинская певица Аурика Ротару сделала редкое признание о своей личной жизни. Артистка, которая овдовела 20 лет назад, высказалась в интервью проекту "Наодинці з гламуром", занято ли ее сердце.
Ротару прокомментировала свадьбу своей коллеги, 67-летней Лилии Сандулесы, которая вышла замуж в пятый раз. Певица призналась, что не задумывается о поиске нового спутника жизни, несмотря на то, что давно потеряла мужа.
"Я за нее очень рада. Эта тема не для меня, я знаю точно, потому что уже больше 20 лет, как не стало моего мужа. И я об этом даже не думаю", — ответила Аурика.
По словам звезды, жизнь без партнера ее абсолютно устраивает. Знаменитость не чувствует себя одинокой, ведь ее поддерживают дети и поклонники.
"У меня есть чем заняться: есть семья, есть две замечательные девушки, есть дочь. То есть есть кем заняться. И есть моя профессия, есть моя музыка, есть мои песни, мои зрители", — высказалась Ротару.
Аурика Ротару — личная жизнь
Судьба Аурики Ротару во многом повторила путь ее знаменитой сестры — обе артистки рано познали горе утраты любимых. История любви звезды оборвалась внезапно более двадцати лет назад. Ее муж Владимир Пигач, успешный банковский предприниматель, ушел из жизни в 2005 году из-за обширного инсульта, что стало настоящим шоком для семьи. После потери супруга Аурика Ротару предпочла не связывать себя узами брака повторно.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Виталий Козловский был вынужден сделать паузу в концертной деятельности, чтобы вплотную заняться своим здоровьем. Артист признался, что столкнулся сразу с двумя серьезными заболеваниями дыхательных путей.
Также Елена Мозговая жестко прокомментировала скандал вокруг Виктора Павлика и его супруги Катерины Репяховой во Дворце "Украина". Продюсер не только встала на сторону руководства площадки, но и прямо обвинила Репяхову в намеренном раздувании конфликта ради хайпа.
Вас может заинтересовать:
О персоне: Аурика Ротару
Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред